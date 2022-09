Padre pide sangre para su hijo, y es capaz hasta de pagar

"Mi hijo de 12 años, tiene autismo y además padece un cuadro avanzado de escoliosis, por lo que se debe realizar una intervención para colocarle una prótesis en la columna", referenció.

La operación se realizará en Paraná el 20 de octubre, por lo que se le solicitó desde el nosocomio conseguir cuatro dadores de sangre 0 - (cero negativo). "Estoy tan nervioso que no sé cómo vamos a hacer. Por eso agradecemos a los medios para que nos den una mano, e incluso si es necesario vamos a tener que pagar para que nos den la sangre", explicó para alertar: "Sé que no es lo mejor, pero en esta situación límite, somos capaz de hacer cualquier cosa. Mucha gente me está diciendo que no es necesario, pero estamos dispuesto a todo".