Otra entrerriana radicada en Israel contó su experiencia

La especialista en salud explicó que, cuando provienen misiles de palestina, éstos son interceptados por la Cúpula de Hierro ubicada en la Franja de Gaza. "Cuando esto sucede, se enciende la alarma, se oyen los impactos y vibran los edificios. Cuando se oye la alarma, debemos correr al refugio si tenemos uno en los hogares pero, de lo contrario, se debe ir a un refugio público", comentó. En esta línea Miriam comentó que, tras la Guerra del Golfo, se volvió obligatorio que los edificios cuenten con habitaciones construidas con materiales especiales de protección anti-bombas y anti-misiles.

El Ministerio de Sanidad en Gaza informó este martes que la cifra de víctimas mortales en la Franja asciende a 189, mientras que los heridos superan los 1.400, mientras que las casas destruidas son más de 250.

Consultada por el día a día de la ciudadanía en medio del ataque del grupo Hamas, detalló: "No en todo el país está detenida la actividad, pero los niños ya no asisten a los colegios, pero se dictan clases virtuales. En lo que respecta al trabajo depende, porque hay personas que están en la reserva del ejército israelí y fueron reclutadas 300.000 personas en 48 horas desde que inició el desastre" y agregó: "Tel Aviv se la llama 'Ciudad sin Pausa' pero ahora, en las noches, está todo cerrado y hay menos gente en las calles porque aconsejaron no salir de los hogares a menos que se sepa dónde está el refugio más cercano".

"Todo el mundo sabe que Hamas son terroristas y asesinos, son como Isis y esa es la relación que hacemos. Son gente que viven para matarnos y no reconocen nuestro derecho de vivir aquí", opinó Miriam sobre Hamas, el grupo terrorista que encabeza los ataques hacia Israel y denunció que el grupo no tiene preocupación por los civiles que residen en la Franja de Gaza: "Es más fácil atacarnos a nosotros en lugar de preocuparse que la población esté bien". "No se puede decir que es un conflicto entre dos países, no es un ejército contra otro: son civiles que dormían en sus camas y fueron atacados y asesinados, o secuestrados por terroristas", agregó.

09-10-2023_un_hombre_inspecciona_los_danios.jpg Un hombre inspecciona los daños en la ciudad de Ashkelon, en el sur de Israel, tras un ataque con cohetes desde Gaza, el 9 de octubre de 2023. Menahem KAHANA / AFP / Télam

Por otro lado, comentó: "La hermana de una amiga mía, que tiene problemas de salud, fue secuestrada junto a su esposo y sus hijas" y destacó que quienes fueron desaparecidos o secuestrados por Hamas "Son rehenes, no prisioneros de guerra porque son civiles". Consultada si será repatriada, pues el canciller Santiago Cafiero informó que serán repatriadas 1.246 personas, Miriam indicó que se quedará, por el momento, en Tel Aviv.

Si bien inició recientemente un ataque por la frontera norte de Israel, informó que los ataques en el sur continúan, por lo que muchas ciudades son bombardeadas en estos momentos y, pese a la Cúpula de Hierro, no siempre es confiable: "Tiene una efectividad del 93%, pero al lanzarse muchos misiles en simultáneo, esta efectividad baja. Se le tiene mucha confianza y por eso Israel se descuidó en otras protecciones, lo que quizás ocasionó la terrible sorpresa del sábado".