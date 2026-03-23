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OSER y Federación Médica de Entre Ríos llegaron a un acuerdo

OSER y la Federación Médica de Entre Ríos alcanzan un acuerdo para garantizar prestaciones a los afiliados

23 de marzo 2026 · 14:26hs
OSER y la Federación Médica de Entre Ríos alcanzan un acuerdo para garantizar prestaciones a los afiliados

OSER y la Federación Médica de Entre Ríos alcanzan un acuerdo para garantizar prestaciones a los afiliados

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) y la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), tras distintas instancias de diálogo institucional, alcanzaron un acuerdo que permitirá dar continuidad y previsibilidad a las prestaciones médicas en toda la provincia.

El convenio contempla una actualización de aranceles acorde a las posibilidades financieras de la obra social, resguardando al mismo tiempo la sustentabilidad del sistema y la cobertura integral para los afiliados.

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En 2025 OSER incrementó la cobertura a sus afiliados en 290.869 prestaciones

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OSER

Desde OSER destacaron que este acuerdo se inscribe en el proceso de normalización y equilibrio financiero iniciado en 2024, que permitió ordenar las cuentas, transparentar los circuitos administrativos y fortalecer la capacidad de pago de la institución. "Este acuerdo es el resultado del diálogo y de la responsabilidad institucional. Nuestro compromiso es cuidar a los afiliados y, al mismo tiempo, sostener un sistema de salud viable y equilibrado", señaló el presidente de OSER, Mariano Gallegos.

LEER MÁS: Médicos de Paraná mantienen la atención a afiliados de OSER pese a falta de acuerdo

El acuerdo fue comunicado formalmente a las autoridades de OSER el viernes 20, luego de la reunión de Comisión Directiva de Femer, a través de una nota en la que se notificó la continuidad de las prestaciones para los afiliados de la obra social. Además, lo convenido establece aranceles, plazos de pago y una vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con posibilidad de renovación.

Ambas instituciones ratificaron su voluntad de seguir trabajando de manera conjunta, priorizando la calidad de atención y un mejor acceso a la salud para los entrerrianos.

OSER Femer acuerdo prestaciones afiliados
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