Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

El comienzo del 2026 será con mucho calor para siete departamentos de Entre Ríos, Paraná y otros cuatros estarán en alerta naranja por las altas temperaturas

1 de enero 2026 · 08:29hs
Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Foto UNO/Juan Manuel Hernández
Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Foto: UNO/Juan Manuel Hernández
Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Foto: UNO/Mateo Oviedo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que el 1 de enero se presentará algo inestable en Entre Ríos. Continuarán las altas temperaturas en toda la provincia, pero el pronóstico anuncia posibles tormentas aisladas que traerían algo de alivio. El porcentaje de probabilidad de tormentas aisladas es de entre “10% y 40%” para la zona centro y sur de la provincia principalmente.

Se espera que Paraná, Diamante, Nogoyá, La Paz y Villaguay sean los departamentos afectados por un nivel alto del calor agobiante, que puede llegar a ser muy peligroso para los grupos de riesgo tales como “niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas”, indicó el organismo. También se ratificó que la alerta amarilla seguirá para los departamentos de Gualeguay y Victoria, que también volverán a sufrir otra agobiante jornada este jueves.

SMN Altas temperaturas calor río Paraná (18).jpg
Ola de calor: varios departamentos de Entre R&iacute;os en alerta naranja

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

entre rios: bastian, pia marisol y benjamin, los primeros recien nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Desde 2026 regirá plenamente la receta electrónica en Entre Ríos

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay indican 24 grados de mínima y 34 grados de máxima. Para este jueves, en la capital y departamentos aledaños se anuncia cielo algo nublado con posibles tormentas aisladas por la tarde.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador se pronostican 25 grados de mínima y 34 grados de máxima. En estas localidades también se una mañana algo nublada con tormentas aisladas en horas de la tarde.

*En Gualeguaychú, Uruguay, Tala, Colón e Islas del Ibicuy se prevén 21 grados de mínima y 32 grados de máxima. Allí se aguarda un día parcialmente nublado y probables tormentas aisladas.

Entre Ríos Ola de Calor departamentos
Noticias relacionadas
La pirotecnia causa miedo e incluso fuerte dolor físico en personas con autismo

Pirotecnia y autismo: el drama de las familias que viven las Fiestas con miedo y dolor

Enersa monitorea la demanda eléctrica ante la ola de calor.

Enersa monitorea la demanda eléctrica en la provincia ante la ola de calor

Un bioquímico de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology.

Bioquímico del hospital público de Gualeguaychú representará al país en la American Society for Microbiology

se intensifica la ola de calor en entre rios: ano nuevo con temperatura agobiante

Se intensifica la ola de calor en Entre Ríos: Año Nuevo con temperatura agobiante

Ver comentarios

Lo último

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Ultimo Momento
Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Papa León XIV llamó a comenzar 2026 con un corazón que lata por la paz

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Los primeros bebés de 2026 en Argentina

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

El horóscopo para este jueves 1° de enero de 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Policiales
Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Paraná: joven resultó herido al volcar su auto en Circunvalación y Blas Parera

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Principio de incendio en la Clínica Modelo de Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Encontraron a una joven pidiendo ayuda durante la madrugada en Paraná

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Incendio mortal en rotisería de Victoria: investigan las causas del fuego y si el local estaba habilitado

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Paraná: un joven robó un auto para ir a la casa de su pareja

Ovación
Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Orgullo para el Rowing, Genaro Molteni fue convocado a la Concentración Nacional Sub 19

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

Abrieron las inscripciones para el Maratón de la Artesanía 2026 en Colón

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Plata: jóvenes confeccionaron un muñeco de Chiqui Tapia y lo quemarán como parte del ritual de fin de año

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

La Liga Paranaense anunció un cambio en su Gerencia

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

Juventud Unida se reforzó con un delantero de categoría para el Regional Amateur

La provincia
Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

Entre Ríos: Bastian, Pía Marisol y Benjamín, los primeros recién nacidos de este 2026

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

La segunda beba de 2026 se llama Pía Marisol y nació en el hospital San Roque

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Concordia: una emotiva propuesta de casamiento marcó el inicio del 2026

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Benjamín, el tercer bebé del 2026 que nació en el hospital Santa Rosa de Chajarí

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Ola de calor: varios departamentos de Entre Ríos en alerta naranja

Dejanos tu comentario