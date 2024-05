Obra pública: la Provincia no descarta judicializar reclamo a Nación

El gobernador Rogelio Frigerio dijo en una reunión de Gabinete que está dispuesto a ir a la Justicia si Nación no envía recursos para la obra pública.

El gobernador Rogelio Frigerio sostuvo que lentamente se comenzará a reactivar la obra pública en Entre Ríos. Se trata de aquellas obras que se financian con fondos provinciales. En tanto, no descartó judicializar el reclamo por las obras con financiamiento nacional. Así lo señaló en la reunión de Gabinete que se realizó este martes en San José, departamento Colón.

"Estamos transformando el Estado y sobre todo la cultura del Estado", dijo el mandatario y precisó que en la actualidad los funcionarios del gobierno provincial no gastan un peso, si no está justificado, "ya no se gasta más en función de esa lógica de bueno porque se venía siendo de esta manera, lo seguimos haciendo".