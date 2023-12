Nuevo revés judicial para la exprocuradora Cecilia Goyeneche

El fiscal Santiago Nicolás Brugo resolvió desestimar la denuncia presentada por Cecilia Goyeneche, exfiscal Anticorrupción y Procuradora Adjunta de Entre Ríos, en contra de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento y el fiscal ad hoc, en el marco del proceso que terminó con su destitución en mayo de 2022. El dictamen –al que tuvo acceso UNO– asegura que "los hechos denunciados no encuentran anclaje típico en el Código Penal de la Nación", es decir, no existió delito.

"Desestimar por inexistencia de delito las presentes actuaciones por los fundamentos expresados anteriormente (artículo 210 primer párrafo del CPP)", resolvió el fiscal Brugo. Y decidió elevar la investigación a la Fiscalía de Coordinación, ante la cual Goyeneche puede solicitar la revisión de la resolución.

Las denuncias

Por un lado, Goyeneche denunció la comisión del presunto delito de abuso de autoridad en que habrían incurrido los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento cuando decidieron por mayoría, el 30 de noviembre de 2021, separar del conocimiento de la causa a todos los miembros del Ministerio Público Fiscal y correr traslado a quien le correspondiera desempeñar el cargo de fiscal ad-hoc, conforme al orden del listado de conjueces del Superior Tribunal de Justicia.

A su vez, denunció al abogado Justet por supuesta usurpación de títulos y honores por haber haber aceptado el cargo de fiscal ad-hoc. Y denunció el presunto delito de abuso de autoridad en que habría incurrido el entonces presidente del Jurado, Martín Carbonell, al suspender los plazos procesales y todo trámite, hasta tanto se integrara el tribunal y se eligieran sus autoridades.

Razones del rechazo

"Luego de haber analizado minuciosamente las copias incorporadas a la IPP (Investigación Penal Preparatoria), debemos destacar que no se advierte ninguna conducta susceptible de reproche penal en los hechos denunciados, como así tampoco en el decreto que dispuso la suspensión de los plazos hasta la composición de los nuevos integrantes del HJE", dice el texto redactado por Brugo.

Y agrega: "Si bien es cierto que los hechos objeto de la presente pesquisa han sido controversiales (...) de ninguna forma se puede afirmar que esa disputa discursiva, torna ilícita la conducta de los denunciados".

jury cecilia goyeneche pereira 2.jpg Foto: UNO/Juan Ignacio Pereira

"Puede ser que haya existido un error de interpretación a la hora de apartar a la totalidad de Ministerio Público Fiscal, mas de ningún modo se colige la existencia de un accionar malicioso, tanto de los integrantes del HJE que votaron en ese sentido, como del Dr. Justet al aceptar el cargo de fiscal ad hoc, ni el decreto de fecha 30 de diciembre de 2021, suscripto por el presidente del HJE, mediante el cual dispuso suspender los plazos hasta que sea integrado el HJE con sus nuevos miembros", sostiene el fiscal.

En ese sentido, interpreta que el Jurado buscó una "alternativa racional" que permitiera llevar a adelante el Jury. Además entiende que hubo "fundamentos atendibles" para apartar al Procurador General Jorge García, por haber sido también denunciado junto a Goyeneche, y al resto de los fiscales, por ser inferiores jerárquicos de ambos denunciados a quienes deben controlar y les pueden impartir instrucciones.

Para Brugo, no hubo malicia, aún cuando las decisiones "no se apeguen a la letra de la ley", ya que no está previsto en la legislación cuáles son los pasos a seguir en un caso como el que sucedido con esta causa.

En cuanto a otra de las denuncias de Cecilia Goyeneche, Brugo entendió que la decisión de Carbonell de suspender los plazos procesales hasta que se constituyera el nuevo Jurado, obedeció a que habían vencido los mandatos del estamento del Superior Tribunal de Justicia y de la Abogacía, y no generó ningún tipo de agravios.

En cuanto a Justet, quien falleció en noviembre de 2022, sostuvo que se limitó a aceptar el cargo conferido conforme a la resolución adoptada por mayoría por el HJE.

Destitución

Por mayoría, en mayo de 2022 el Jurado de Enjuiciamiento votó por la destitución de Cecilia Goyeneche, por lo que fue removida de su cargo como Procuradora Adjunta del Ministerio Público Fiscal de Entre Ríos. La presidenta del Jurado, Verónica Mulone, se expidió a favor del planteo de la acusada, al igual que el diputado Gustavo Zavallo. Por la destitución votaron los vocales del STJ, Daniel Carubia, Juan Ramón Smaldone y Gisela Schumacher, el senador Armando Gay y el representante del Colegio de la Abogacía, Gonzalo García Garro.

El Jury en su contra se abrió el 30 de noviembre de 2021 a raíz de una denuncia por supuesto mal desempeño en sus funciones, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta. Se la acusó por no haberse excusado de la causa de los Contratos Legislativos, debido a una supuesta relación comercial con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla, que además era amigo y socio de su esposo, Sebastián Orlando Bertozzi.