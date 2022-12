Niña electrocutada: su muerte generó indignación y reclamos

Embed

Una vez trascendida la noticia y en medio de la conmoción que genera un hecho semejante, UNO recibió numerosos mensajes de distintos puntos de la ciudad que dan cuenta de los reclamos que a diario realizan los vecinos, ya sea por cables sueltos o cortados, columnas deterioradas, postes a punto de caerse, tapas abiertas, luminarias que permanecen encendidas todo el día, además de viviendas con condiciones irregulares de conexión. Aseguran que desde el municipio no realizan la reparación correspondiente o no canalizan los reclamos a quien corresponde.

Embed

El relató de Paola Luna, mamá de Brisa González es desgarrador: “No es fácil porque es el segundo hijo que pierdo, pero alguien tiene que hacerse cargo de lo que pasó y no voy a parar hasta que eso ocurra”, aseguró a ElOnce. La mujer, que es madre de otros dos hijos de 11 y 14, detalló cómo fueron las circunstancias que rodearon a la tragedia. “Ella (por Brisa) tenía la costumbre de juntarse con amiguitos y habían estado jugando a la pelota en el lugar (donde ocurrió la tragedia); la pelota se les fue y ella intentó bajar por la escalera, se prendió del barandal que es de hierro y supuestamente ya estaba con corriente. Le dio una descarga y ella quedó pegada; al instante la despide y quedó abrazada al poste”. “Nada me devolverá la vida de mi hija, pero no los voy a dejar en paz”, reafirmó al insistir en la responsabilidad por el estado de la columna de alumbrado público. “La baranda también estaba electrocutada porque fue lo primero que mi nena manoteó para agarrarse”, aseguró Paola.

faleció nena electrocutada paraná.jpg

Un lector opinó: "Mis condolencias a la familia. Hay negligencia tanto del municipio, como de la empresa de energía eléctrica. Nunca mantenimiento, nunca un contralor, jamás se les cae una idea. No sé nada de electricidad, pero deberían poner algo que protejan las columnas de alumbrado, por ejemplo gasten de tanto que nos cobran, una lámina de goma de 2 metros de alto, recubran con un material que evite estas tragedias, no esperen a que suceda y después se tiran la pelotita unos a otros, usen la cabeza. A lo mejor exagero, pero es una opinión más que a lo mejor algún funcionario la lee y se aviva".

Otro usuario relató: "Una vecina asistió a la nena porque la ambulancia y la policía nunca llegaron. Los vecinos la llevaron al dispensario, mangas de inútiles", dijo en relación a los dichos del encargado de la comisaría 3°, quien destacó la rapidez del accionar del servicio de salud para el traslado de la pequeña.

La mamá de Brisa confirmó que nadie asistió a su hija: "La ambulancia jamás llegó. La Policía nunca se hizo presente; y a la nena la llevamos en un auto particular con un vecino”, indicó.

En tanto otra mujer contó: "Hemos llamado a quien corresponde por cables a la vista en la plaza de la Terminal de ómnibus, ni siquiera atienden el teléfono....Tiene que pasar algo así, para que registren un reclamo???? DIOS!!!!.. cuántos INÚTILES HAY!!!!!"

niña electrocutada calle soldado bordón paraná.jpg El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 21:45 horas en calle Soldado Bordón y Dionisio Villamonte, en cercanías al mercado abastecedor de frutas y verduras El Charrúa, en la zona este de Paraná.

Otra mujer reafirmó el testimonio de la primera: "No te atienden nunca. Pregunto ¿Qué hacen con la plata que recaudan porque la luz cada vez más cara y el servicio de mantenimiento cada vez peor"

"Los de Alumbrado Público de la Municipalidad no tenían que tocar nada hasta que las autoridades judiciales lleguen al lugar del trágico hecho. Muy mal lo que hicieron: desarmar la luminaria y llevarse todo para peritar. Pregunto: ¿Quién dio esa orden?, ¿Cómo van a saber que fue realmente que hizo que esa farola tenga corriente en el lugar en que tocó la niña? “Este barrio está olvidado, no les interesa si tenemos luz o agua porque hemos pasado semanas enteras sin los servicios y nunca nadie se hace responsable de nada. Y con lo que pasó, nadie se hizo presente”, denunció la mamá de Brisa.

“Cuando son las elecciones, vienen a los pobres que necesitamos un bolsón y nos golpean las puertas para que los votemos. Y ahora que los precisamos, no aparece nadie. No saben si tenemos para pagar un cajón”, agregó Susana Godoy, abuela de la víctima, a ElOnce.