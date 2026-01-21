Multisectorial de Derechos Humanos exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Multisectorial de Derechos Humanos se movilizó contra el desmantelamiento del Registro Único y la caída de contratos de trabajadores del área Derechos Humanos

Bajo la consigna de “Memoria, Verdad y Justicia”, este miércoles la Multisectorial de Derechos Humanos se concentró frente a la Secretaría de Justicia para cuestionar el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad y la decisión del Gobierno provincial de no renovar algunos contratos de personas que se desempeñaban en el organismo.

La primera en tomar la palabra fue la ex titular del RUV y referente histórica de los Derechos Humanos, María Luz Piérola, quien leyó el documento que se entregó en la Secretaría de Justicia dirigida al titular de la cartera, Julián Maneiro.

“Nos dirigimos a Maneiro en representación de la Multisectorial de Derechos Humanos de Paraná, a fin de manifestar nuestra profunda preocupación ante la situación crítica que atraviesa el Registro Único de la Verdad (RUV)”. “Desde su creación hace más de veinte (20) años, en el marco de la Ley N.º 9577, el RUV ha constituido una herramienta fundamental para la construcción de memoria, verdad y justicia en la Provincia de Entre Ríos, cumpliendo un rol estratégico en las políticas públicas de Derechos Humanos.

La custodia del archivo documental más importante de la región vinculado a la represión dictatorial; la articulación permanente con organismos especializados tales como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), Abuelas de Plaza de Mayo y CONADI, en tareas de búsqueda de personas desaparecidas e identidades sustraídas; la identificación y señalización de sitios de memoria, incluidos ex Centros Clandestinos de Detención; las politicas de Memorias como garantía de no repetición – “El Nunca Más”.

No obstante, en la actualidad advertimos con suma preocupación un proceso de desmantelamiento y vaciamiento del organismo, que se manifiesta, entre otros aspectos, en: La inexistencia de un edificio propio y adecuado para el funcionamiento del Registro; la ausencia de una coordinación institucional que planifique y conduzca sus políticas; el despido de la mayor parte de su personal, quedando actualmente solo cuatro (4) trabajadores en funciones y el consiguiente y grave riesgo que esta situación implica para la preservación, integridad y resguardo del acervo documental que el organismo custodia.

Atento a la urgencia que reviste la protección y continuidad de estas políticas públicas de Derechos Humanos, solicitamos se nos conceda una audiencia a fin de poder abordar esta situación, intercambiar diagnósticos y procurar soluciones que garanticen la continuidad, operatividad y fortalecimiento del Registro Único de la Verdad”. “Sin otro particular, y quedando a la espera de una pronta respuesta, lo saludamos atentamente”.

El segundo en tomar la palabra fue el secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), Abel Antivero, quien expresó: "Tenemos conciencia de lo que fue esa oscura noche, la división del 24 de marzo de 1976. En esa noche cerrada, la primera víctima fue un maestro: Isauro Arancibia, un referente para nosotros, un mártir”.

El titular del gremio docente mayoritario también se refirió en específico a los 632 docentes que fueron desaparecidos en la última dictadura y señaló que “no vamos a ceder ni un tranco de pollo, ni un centímetro, en la defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia”.

“Cada vez que la Multisectorial de Derechos Humanos se convoque y diga que tengamos que estar en un lugar, aquí estaremos, compañeras y compañeros. No se equivoquen: nos reafirmamos en el 'Nunca Más'. ¡Así que adelante, compañeras y compañeros!", cerró el docente.

A continuación, habló el titular de la Asociación de los Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes quien siguió en la misma línea de los oradores anteriores: "Nuevamente estamos planteando las reivindicaciones que pareciera que tenemos que hacer todos los días ante un Gobierno que ha definido ir no solamente por los trabajadores sino por la memoria; para quebrarnos, para arrodillarnos”.

Además, Muntes se refirió a las no renovaciones de los contratos: “Exigimos la recuperación de los 65 trabajadores despedidos, echados el 31 de diciembre por este gobierno provincial. Ahí es donde nuevamente atacan la memoria de todos los entrerrianos y entrerrianas”.

“Cuando llamamos y decimos 'unidad de la clase trabajadora' y unificar la lucha, planificamos y vemos un 2026 sumamente tenso”, señaló el representante de los estatales y justificó: “No es solamente la reincorporación de los compañeros despedidos; también tiene que ver con el congelamiento salarial, continuamente arrodillándonos. Pareciera que naturalizamos seguir perdiendo”.

Muntes también se refirió a las últimas elecciones y al triunfo de La Libertad Avanza: “Tenemos que entender que la sociedad planteó que hay que ir por ahí. Ahora, también estamos convencidos de la palabra de las compañeras: nadie vota a su verdugo para estar mal. Lo que nosotros decimos es que buscamos alternativas para vivir mejor”.

El dirigente ratificó su postura en contra de las reformas tributaria, laboral, previsional y el congelamiento de los salarios. Al finalizar, Muntes cerró: “¡Por la unidad de la clase trabajadora, seguimos reivindicando a los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos!".

El siguiente orador destacado fue el referente de Agmer Paraná, Claudio Puntel que inició su discurso apelando a la memoria histórica y a la experiencia de lucha del movimiento obrero entrerriano, especialmente en contextos de ajuste durante los meses de enero.

Su mensaje fue una advertencia directa al gobierno: los trabajadores no son "carnada" de anuncios oficiales ni se dejan amedrentar por amenazas. Puntel denunció que existe un plan integral, un "paquetito cerrado", que busca desmantelar primero las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, atacando instituciones como el RUV, para luego avanzar sobre los derechos laborales y sociales.

Para el dirigente, defender el Estado y sus instituciones es defender "horas de lucha" acumuladas por generaciones, desde las Madres y Abuelas hasta cada asamblea barrial. Puntel fue categórico al calificar el actual proyecto político como fascista, vinculando las figuras de Milei, Trump y Netanyahu como parte de un eje global que busca someter a los pueblos.

En el plano provincial, advirtió que quienes repliquen estas políticas también serán señalados como ajustadores y "antientrerrianos", cerrando con un llamado a la unidad inquebrantable en las calles para impedir el avance de estas reformas.

Al cerrar Puntel citó a San Martín: "No somos empanada para que nos coman de un solo bocado. Esto que decimos acá lo estamos planteando en nuestros lugares de trabajo y en nuestros barrios".

“Todos saben que el RUV es su lugar; es un espacio muy caro a los sentimientos y a la memoria de nuestra provincia, especialmente para quienes fueron víctimas y para los familiares”, señaló el abogado y trabajador del RUV, Marcelo Boeykens.

Sobre la responsabilidad de gestiones pasadas en la precariedad contractual, Boeykens señaló: “Existe una crítica importante hacia los gobiernos anteriores por no formalizar a los trabajadores, lo que permitió llegar a este escenario. Sin embargo, los despidos son ejecución de este gobierno”.

Para el entrevistado, existe una diferencia jerárquica en las responsabilidades: “No es lo mismo la irregularidad que el despido directo. Las gestiones previas dejaron la puerta abierta, pero los responsables directos del desmantelamiento de estas áreas son el gobierno actual y el gobernador Frigerio”.

