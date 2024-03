Milei cierra Agricultura Familiar y deja 60 personas sin trabajo en Entre Ríos

El presidente Javier Milei ordenó el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), lo cual fue anunciado este martes con burlas por el vocero Manuel Adorni. "Se van a reducir 900 puestos de no trabajo”, se mofó el funcionario. El ajuste deja a 62 trabajadores del organismo en Entre Ríos sin empleo y cortará numerosos planes de producción y formación para agricultores de pequeña escala.

Adorni dijo este martes en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada que el INAFCI tenía en total 964 empleados y 164 delegaciones en todo el país y que a partir de ahora se va a reducir a una Dirección con 64 empleados. "Va a significar un ahorro de $9 mil millones, se van a reducir 900 puestos de no trabajo” (SIC) se burló el portavoz de Milei.

Adorni calificó como una “fiesta del gasto público” el financiamiento del Instituto y explicó que tenía "dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, uno de cada tres empleados eran delegados, tenía 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos”.

Y dijo que el organismo recibía “fondos discrecionales, donde actuaban organizaciones sociales y municipios”, y afirmó que "la ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo. El instituto no estaba cumpliendo con la esencia en la que se había basado para su creación”.

El ajuste del INAFCI impactará en la delegación de Entre Ríos con la pérdida de 62 puestos de trabajo. Pablo Benetti, ingeniero agrónomo del organismo, consideró que la decisión presidencial "apunta a un modelo de concentración de la producción, favorece al agronegocio y profundizará el éxodo rural”

"Somos familias que nos quedamos sin trabajo. Soy profesional, ingeniero Agrónomo. Desde que me recibí trabajé en el sector de la agricultura familiar con productores, operé en el Programa Social Agropecuario, formé la Secretaría de Agricultura Familiar y hoy me entero que me quedo sin mi único trabajo. Así como a mí, les pasó lo mismo un montón de compañeros y compañeras”, lamentó el ingeniero de la UNER en declaraciones a AIM Digital.

Benetti alertó que el cierre del INAFCI "deja de lado a pequeños y medianos productores, profundizando el sector más concentrado".

Pablo Benetti.jpg

"El campo no es uno solo, es heterogéneo, hay familias que se sustentan y viven en el medio rural y que necesitan la ayuda del Estado para poder subsistir”, insistió.

En ese sentido, lamentó que Adorni trató despectivamente a los trabajadores, y apuntó: “Se ve que no sabe la labor que realizamos en el organismo y desconoce la función vital que cumplíamos en el sector agropecuario para los pequeños productores de agricultura familiar”.

Feria Agricultura Familiar La Paz 2.jpg

Al respecto, repasó que el INAFCI “llega con iniciativas de los pequeños productores con las Juntas de Gobiernos, municipios, provincias, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Es decir, un profundo trabajo que tiene una gran territorialidad que ningún otro organismo posee”.

“Nosotros llegábamos sobre el Guayquiraró (en el norte entrerriano) a familias que viven en situaciones de pobreza total. Como ingeniero no solamente ayudábamos en cuestiones productivas, sino, también sociales”, detalló y agregó: “También acompañamos a productores en la conformación de organizaciones y cooperativas", entre las que mencionó tamberas y hortícolas.

"Venimos trabajando con un proyecto que financió el Instituto para la producción de alimento sano y saludable en Santa Elena, una localidad con alto porcentaje de desocupación. Todo eso desaparece hoy, o sea, esa asistencia, ese acompañamiento de los productores, desaparece totalmente”, cuestionó el ingeniero.