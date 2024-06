Manuel Troncoso: "Rogelio Frigerio vino a revolucionar con sentido común"

Troncoso está al frente de las reformas al sistema jubilatorio y política; las mesas paritarias con trabajadores estatales y docentes; la relación con municipios, comunas y juntas de gobierno, en un contexto de crisis económica.

- ¿Qué balance hace de estos primeros seis meses de gestión?

- En estos 6 meses empezamos a enderezar el rumbo de nuestra provincia. Nosotros no le mentimos a la gente y nunca lo vamos a hacer. La mejor forma de honrar la confianza del pueblo es en primer lugar decir la verdad, y este gobierno está haciendo de la verdad y la transparencia ejes transversales a toda la gestión. Nos toca gobernar en medio de una de las peores crisis de nuestra historia a nivel nacional y habiendo recibido una provincia sin recursos y en un estado de atraso y de estancamiento, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para poner en marcha el cambio que votaron los entrerrianos: cumpliendo nuestras promesas, agudizando nuestra creatividad y nuestra capacidad de priorizar, apelando al sentido común para administrar los escasos recursos que tenemos. El gobernador es muy claro con los ejes de gestión: Austeridad, transparencia, apertura y diálogo y modernización. Se puede gestionar sin plata y lo estamos demostrando todos los días.

Ejes de gestión

- ¿Cuáles fueron las primeras medidas?

- Lo primero que hicimos fue reordenar las prioridades y empezar a sanear las cuentas públicas, porque no se puede hacer ninguna transformación real y de fondo con las finanzas en rojo, o haciendo promesas irresponsables que no se pueden cumplir. Hicimos un recorte sin precedentes de la planta política para terminar con privilegios que eran prácticamente un derecho adquirido de muchos funcionarios públicos. Docenas de autos oficiales que antes los funcionarios usaban para cuestiones personales, ahora se incorporaron a la Policía de Entre Ríos y a los gobiernos locales que lo necesitan.También eliminamos los gastos reservados, prohibimos que los funcionarios cobren más de un sueldo de la Administración Pública independientemente de los roles que asuman. Estas son algunas de las medidas que apuntan a cambiar una cultura política y un método de gestionar la cosa pública a la cual los entrerrianos dijeron basta el año pasado. Cuidar los recursos que son de todos, es básicamente hacer las cosas bien y dejar atrás la desidia que existió durante décadas. Sabemos que esto no se logra de un día para el otro, pero estamos en el rumbo indicado.

- Su ministerio es clave en la gestión, tiene a su cargo lo político, la relación con los gremios, con los intendentes, comunas y juntas. ¿Cuáles son las principales medidas y acciones que han podido hacer?

- Desde el Ejecutivo hemos trabajado en la redacción y presentación de proyectos de ley en el Poder Legislativo, tales como: la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reforma política y electoral, el de ética pública y ficha limpia, y el de transición de gobierno. Hemos avanzado muchísimo en términos de transparencia de la gestión, con hechos concretos, con decisiones políticas y también con discusiones en la Legislatura provincial. En cuanto al vínculo con los gobiernos locales, desde que asumimos impulsamos una metodología de trabajo que marca presencia en territorio, en atender a todos, en escuchar, en tomar las demandas y gestionar soluciones. En este contexto nacional que nos obliga a gobernar sin plata, estamos gestionando soluciones a los problemas urgentes sin dejar de proyectar el futuro. La ventanilla única es un claro ejemplo de eso, antes cada intendente o presidente de junta o comuna venía a Casa Gris y deambulaba de oficina por oficina, llevando y trayendo papeles por gestiones, atomizando cada pedido y cada gestión ante la Provincia. Nosotros estamos cambiando eso, con un único canal de gestión para los gobiernos locales, para optimizar gestiones y que las mismas tengan mayor trazabilidad. Además, nuestro ministerio tiene bajo su órbita el instituto de cooperativas y el vínculo con este sector. Hace unos días junto a la ministra Berisso anunciaron una serie de medidas que incluyen subsidios, microcréditos, planes de pago y acceso a programas sociales para el sector cooperativo. Es una decisión política potenciarlas y fortalecerlas porque durante 20 años el instituto de cooperativas entrerriano funcionó sin una organización, sin una orgánica que asigne roles y tareas definidas. En la actualidad no existe un registro digital del padrón de cooperativas y mutuales. No existe, porque nunca se hizo. Nuestra gestión viene a ordenar y modernizar eso.

- ¿Cómo es la relación con los gremios estatales y docentes?

- Es muy buena, de mucho respeto y de mucho diálogo. Durante estos primeros seis meses hemos forjado un diálogo serio y sincero con los gremios y los trabajadores. Hablamos con la verdad, con los números sobre la mesa y en paritaria ofrecemos lo que podemos cumplir. Así, logramos establecer acuerdos trimestrales para lograr mayor previsibilidad en el mediano plazo a la hora de negociar recomposiciones salariales. También destacamos en estos meses, el compromiso y la responsabilidad de los gremios en esta coyuntura de fragilidad social y económica. Logramos implementar paritarias sectoriales, en desarrollo social, en salud y en educación para abordar condiciones laborales que van más allá de la negociación exclusiva por el salario. El pago de los 15.000 francos adeudados a los enfermeros es resultado de esa paritaria, por ejemplo. Por otro lado, hemos forjado una relación de diálogo con los representantes de la CGT y en estos días estamos haciendo oficial por decreto la conformación del consejo tripartito del trabajo, una mesa institucionalizada conformada por gobierno, sindicatos y cámaras empresarias. También, entre las acciones que impulsamos desde el ministerio están la creación del observatorio provincial del trabajo junto a las universidades y el programa de prevención de adicciones en ámbitos laborales, que llevamos adelante junto a los gremios.

- Mencionó la llamada “Reforma Política” ¿en qué consiste?

- En lo mismo que venimos hablando, dotar de sentido común a la forma en que votamos. Queremos que votar sea más fácil y claro para todos. Estamos votando con un código electoral que tiene casi 100 años y que ha sido emparchado muchas veces. Por ello, planteamos una unificación de la legislación electoral en una única norma, donde lo central es que vamos a cambiar el instrumento de votación por la Boleta Única de Papel. El consenso es total en el arco político. Venimos teniendo diálogo con todos los sectores políticos, oposición, intendentes, académicos. Queremos un sistema transparente y económico que permita que toda la oferta electoral sea presentada en una única boleta suministrada por el Estado.

- Por último, usted dijo que van a tomar medidas para “evitar el colapso de la Caja de Jubilaciones” ¿cuáles son?

- Son una serie de medidas para mantener tres pilares de nuestro sistema previsional que se han convertido en una bandera para los entrerrianos: la Caja de Jubilaciones propia, el 82% móvil y la edad jubilatoria. Las medidas son establecer un aporte mensual a la Caja que harán, desde sus presupuestos, los Ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia, más el Consejo General de Educación (CGE); un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales y contribuciones personales por parte de los trabajadores activos del sector público, entre las principales. Necesitamos tomar medidas de fondo, estructurales, sino el sistema previsional entrerriano se cae.