Diálogo: Manuel Troncoso se reunió con la dirigencia de ATE

Referentes del nuevo gobierno provincial de Rogelio Frigerio, comenzaron a tener contactos con los actores sociales y sindicales de Entre Ríos, con el fin de promover el diálogo y el mensaje claro de la gestión entrante, que no tiene en sus planes realizar ajustes que afecten a los trabajadores. En esa línea, el futuro ministro de Gobierno Manuel Troncoso se reunió con directivos de la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ).

El referente de ATE, informó sobre las medidas de fuerza que se están llevando adelante en reclamo a la falta de mejora salarial en la paritaria por parte del gobierno provincial, que “La primer jornada fue muy buena, y la segunda fue mucha más contundente con el nulo funcionamiento de la administración pública”, y agregó: “Lo más complicado sabemos que es en Salud por el tema del descuento del presentismo, por eso decidimos paro activo, asambleas en los lugares de trabajo, para no perder esto que es tan importante y seguir estando en la lucha. Si bien entendemos que la huelga es dura, tenemos que buscar alternativas por la realidad que estamos viviendo”.

Manifestó su conformidad con las dos jornadas de paro: "Se fortalece porque vamos todos los gremios juntos y entendemos que por ahí debe ser el camino, la resistencia, la forma de trabajar, la forma en cómo también proyectamos hacia el Gobierno que viene el trabajo que llevamos en conjunto hace tantos años que muy buenos resultados nos ha dado”.

Consultado en Radio La Voz de Paraná, sobre si esperan alguna reacción por parte del Gobierno de Gustavo Bordet ante los paros, Muntes afirmó: “No, porque esperábamos la reacción la semana pasada, cuando pasamos a cuarto intermedio. Esperábamos que se mueva del 8,3%, necesitábamos llegar al 17% para equilibrar, no perder con respecto a la inflación. A las pruebas nos remitimos, luego de tomar la medida de fuerza, al otro día el aumento de combustibles del 10 y 11%, automáticamente eso es trasladado a precios, inflación; seguimos perdiendo, no estábamos equivocados en la medida que estábamos tomando. La pérdida del poder adquisitivo es cada vez mayor, esto no para, encima el Presidente de la Nación electo dice que va a llevar parar la inflación entre 18 y 24 meses”.

El gremio UPCN seguirá movilizado en los lugares de trabajo

Analizó el Secretario General de ATE que: “Las expectativas no son buenas, la pérdida del salario sigue siendo constante y es una de las cuestiones que nos preocupan: cómo terminamos lamentablemente con este Gobierno que habíamos avanzado mucho en derechos y en defender la paritaria que para nosotros es clave; y la otra es cómo empezamos con el próximo, donde le pedimos, ni bien asuman, o antes, reunión para empezar a delinear las políticas de los trabajadores del Estado”.

Reunión con Troncoso

Confirmó Muntes que con las próximas autoridades provinciales mantuvieron el miércoles una reunión con Manuel Troncoso. "Fue informal, a nosotros nos pareció muy buena, donde hubo mucho ida y vuelta, quedaron todos los temas abiertos, pudimos plantear todas las inquietudes que tenemos; con mucha claridad le dijimos que es necesario poder hablar nosotros con el Gobernador electo (Rogelio Frigerio) porque es muy importante tener de boca del propio Rogelio Frigerio qué es lo que piensa con respecto a muchos de los temas”.

Evaluó: "La reunión fue buena, nosotros nos quedamos más tranquilos porque el tema de las paritarias quedó claro que vamos a seguir trabajando de la misma forma. Nosotros estuvimos representados por los cinco paritarios de la Asociación Trabajadores del Estado, expresamos todo lo que teníamos que expresar, no solamente el tema de las paritarias, también la cuestión presupuestaria, coparticipación, la mirada que ellos tienen sobre el Estado, sobre los trabajadores que tienen contratos, sobre muchas relaciones particulares que necesitamos seguir avanzando. Ahí quedó un compromiso abierto de seguir trabajando de esta forma, no hay intención de volver a las épocas que nos hizo mucho daño. Tenemos 40 años de democracia y algo tenemos que aprender, no tenemos que retroceder a las épocas oscuras y a eso hay que ponerle mucha cabeza, diálogo y razonabilidad”.

Ante la advertencia del próximo Presidente de la Nación de que las complicaciones económicas que habrá en 2024, Muntes indicó: “Esa es la preocupación nuestra. Es muy difícil tener previsibilidad en un país que va a tener más de 140% de inflación, estamos atravesando un momento muy difícil, en el medio estamos los trabajadores, somos los que percibimos el salario, vamos a trabajar. Es mucho lo que tenemos para trabajar, por resolver en pocos días; porque también es cierto que el Gobernador electo asume el 11 y seguramente en muy poco tiempo va a haber receso, asueto, y vamos a tener muy poco tiempo para trabajar”.

Sobre cómo termina el diálogo con la actual gestión provincial tras ocho años, Muntes dijo: “Nos dolió mucho, porque en estas dos gestiones del Gobernador Bordet avanzamos mucho y la vara quedó muy alta en paritaria, avanzamos mucho en pases a planta permanente, recategorizaciones, derechos de los trabajadores, cocineras, ley de enfermería, ley de profesionales, creación de cargos; pudimos empatarle para no perder tanto con respecto a la realidad. En las últimas tres reuniones todo eso que avanzamos, lamentablemente, no pudimos sostenerlo. Todas estas situaciones nos pasan lamentablemente porque se perdió en las elecciones”.

Señaló Muntes que “si se congelan las paritarias, los salarios, si la variable de ajuste seguimos siendo los trabajadores, ahí está el quid de la cuestión. Estamos muy preocupados por esta situación; a nivel nacional estamos con estado de alerta, ya sabemos que en las reuniones de transición están los listados de trabajadores que van culminar su contrato el 31 de diciembre. Es una situación muy caótica, volvimos al 2015 y por eso la Asociación Trabajadores del Estado toma esta decisión a nivel nacional, provincial y municipal”.

Concluyó Muntes reflexionando: “Somos conscientes de los miles y miles de puestos de trabajo que se pierden, el caos que se genera y volvemos al 2001. Es cierto que el pueblo votó; ahora, el pueblo no vota suicidarse, vota para estar mejor”.