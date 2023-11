Maia, la beba de Santa Elena, logró ser operada con éxito

maia valle onna.jpg

La familia de la bebé había acudido a la ayuda solidaria de la comunidad para salvar la vista de Maia, quien con tres meses de vida padecía cataratas congénitas bilaterales, un diagnóstico que recibieron en agosto de este año. La operación debía ser realizada con urgencia ante el riesgo de que la niña quedara ciega de no realizarse la intervención, que costaba $1.900.000, una suma que sus padres no podían afrontar por sí mismos y la obra social no brindó respuestas y no autorizaron la operación.

Embed

De este modo, los padres de Maia iniciaron una campaña en redes sociales y apelaron a la solidaridad de las personas para salvar la vista de su hija. Finalmente, el 13 de noviembre, un donante anónimo aportó el dinero restante que hacía falta, $1.000.000: "Nos estalla el corazón de agradecimiento. No hay palabras para agradecer la generosidad de todos y cada uno de ustedes que, con su granito de arena, hicieron esto posible", habían expresado.