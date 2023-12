Los emprendedores y empresarios destacados en 2023

La directora de este proyecto no para de crecer.

UNO Entre Ríos reconoció y reunió a 30 personalidades de diversas áreas de la vida pública de la Provincia que se distinguieron este año por sus desempeños en sus respectivos ámbitos. En el mundo emprendedor y empresarial resaltaron proyectos que más allá de las dificultades del momento económico pusieron el hombro y todas sus energías para prosperar y hacer su aporte a la comunidad, a la vez que no sueltan la esperanza de que el país saldrá adelante.

“Estamos dispuestos a hacer el esfuerzo para pasar este mal momento”, sostuvo. Y ratificó: “Seguimos apostando a la producción y sostener el empleo”.

Al describir al empresario entrerriano, Fratoni lo calificó “de mucho valor” y afirmó que “lleva en el ADN pararse si le ha ido mal, volverse a ponerse de pie y a emprender, siempre mirando para adelante”.

Para el titular del CEER distinguido por UNO entre sus Destacados 2023, la virtud de los privados de la provincia es “buscar un norte y pegarle para adelante. La ciudadanía puede contar que el empresario o el emprendedor siempre tiende a levantarse”.

Un lugar a la altura de la provincia de Entre Ríos

Claramente, el shopping Paso del Paraná se llevó todas las miradas en el 2023. Con un diseño único e innovador, abrió sus puertas al público en general en octubre de dicho año.

Fue una inversión del Grupo Di Santo y Fundar, que ya han tenido gran éxito en Rosario y buscaban darle un salto de calidad a una ciudad que no estaba para nada acostumbrada a los shoppings de gran envergadura.

Con una superficie de 29.500 m2, 88 locales comerciales, 30 stands, 10 locales gastronómicos para más de 500 personas y 351 cocheras cubiertas, buscará posicionarse en la provincia.

Claro está, su gran atractivo serán sus seis salas de cines, las cuales contarán con 974 butacas. Pero más allá de la tecnología que lo compone, se conservó gran parte de la fachada original de la antigua Fábrica De Fósforos. Generando así, un toque innovador. Pero a su vez, respetando la historia.

La innovación y el detalle como baluartes

GrossTeiner es uno de los proyectos industriales que surgieron después de la pandemia y su trabajo minucioso lo ha posicionado como una marca líder en este último tiempo.

Este mismo se basa en crear espacios arquitectónicos de gran calidad que se ejecutan en contenedores reciclados, con un diseño único. Sumándole su puntualidad a la hora de entregar los proyectos, por más difíciles que resulten, ya que desde la empresa siempre quieren que el cliente quede totalmente satisfecho y no dude ni un segundo de la calidad del trabajo que se le es entregado.

La santafesina Julieta Gross se han convertido en una empresaria multipropósito y sus ambiciosos proyectos la han impulsado a ir por más. Además de GrossTeiner, su proyecto más reciente, la joven también es dueña de Acoplados Gross, donde fabrican remolques, semirremolques y carrocerías de máxima calidad.

Un año difícil pero no por ello negativo

Alejandro Elías, el titular de la Veterinaria San Benito, fue más que sincero al reconocer que no fue una temporada fácil para su rubro pero, no obstante, no consideró como malo al 2023.

“Fue un año complicado pero no fue un balance negativo. Siempre mirando para adelante y trabajando con el objetivo de ser cada vez más eficientes”, afirmó con convicción.

Consultado sobre lo que le generó ser uno de los destacados de UNO, aseguró: “Lo primero que tengo que hacer es agradecer por el hecho que me tengan en cuenta y destaquen la labor que uno realiza. Motiva a seguir trabajando con responsabilidad y eficiencia, tratando de superarse día a día”.

Mirando hacia adelante, contó cuáles son sus deseos para la próxima temporada: “Los objetivos son seguir creciendo y avanzando. Y no me refiero solamente como empresa, sino también como persona y con un equipo de trabajo consolidado, que se esfuerce para ser mejor en todos sentidos”.

Una apuesta sostenida por la pluralidad de voces

Paralelo 32, fundado en 1972, acarrea 51 años de trayectoria informando a generaciones de lectores de una amplia región de Entre Ríos. Hoy, con sus dos periódicos (Crespo y Victoria-Nogoyá) y presencia en plataformas virtuales, apuesta a continuar un legado de calidad periodística actualizado a las nuevas tecnologías. Su director Luis Jacobi ratificó que “hay mucha gente que quiere leer en papel y en eso estoy unido de corazón con Diario UNO” y valoró que Entre Ríos tiene “una saludable diversidad” de medios de prensa.

Con la visión puesta en el futuro, definió que “ferviente deseo es que los medios permanezcan y poder crecer”.

Sin poder obviar la situación social del país, consideró que “depende también de nosotros que de esto se salga”, opinó que “hay una nueva generación que está pensando diferente. Para bien o para mal, eso lo dirá el tiempo” e invitó a “armarnos de esperanza y de fe”.

La Argentina y 20 años de trabajo en la comida

La Argentina Casa de Comidas es un lugar gastronómico de la capital entrerriana que lleva 20 años trabajando a destajo. Durante la pandemia no pararon un día y la mala situación económica del país no lo hace bajar los brazos para seguir adelante. Preparan viandas y comidas de todo tipo.

Su dueño Gonzalo Zacarías estuvo presente y fue distinguido por sus 20 años en el rubro. Tras la ceremonia Zacarías aseveró: “Es un orgullo para nosotros estar distinguido. Luego de 20 años de trabajo constante, es bueno que no nos distingan”.

“Fue un año raro y complicado en lo económico en todo sentido. No paramos nunca de trabajar. Y bueno intentaremos terminarlo de la mejor manera a este 2023”, dijo el propietario de la casa de comida ubicada en calle Carbó de la capital entrerriana.

Gonzalo trabaja junto a su familia en un negocio que fue golpeado en lo económico, pero esencial en una pandemia que sacudió el mundo entero.

