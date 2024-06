Ley Bases: negociar con las provincias permite a Milei gobernar hasta 2025

—Lo que uno tiene que analizar de los sucesos acaecidos desde enero hasta la fecha es que el megaproyecto que el gobierno intentó presentar desde un inicio la llamada Ley Ómnibus o Ley Bases, que terminó siendo deshuesada y retirada del tratamiento legislativo por el propio Gobierno, nos muestra con mucha claridad cuál va a ser la dinámica que va a tener la política argentina, al menos hasta las elecciones de medio término –las legislativas de 2025–. Es un Congreso en el cual el Gobierno va a tener que estar negociando permanentemente, con gobernadores, senadores y diputados, con bloques que parecerían antagónicos a la posición que el Gobierno ha adoptado. Por ejemplo legisladores de Unión por la Patria, han estado apoyando, aunque sean unos pocos, las iniciativas, tanto en Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Esto lo que nos marca es que hay una palabra que se creía desterrada por el gobierno nacional, del lenguaje político, que es la negociación y que ha sido reinstalada de una manera definitiva al menos hasta las elecciones legislativas.

Habrá que ver, a partir de allí cuáles son las composiciones de las Cámaras a los efectos de saber si La Libertad Avanza puede tener una mejor performance electoral y una posibilidad de aumentar sus bloques parlamentarios.

Obviamente, todos estos meses, lo que se ha ido mostrando han sido negociaciones permanentes, no solamente con distintos gobernadores, sino con senadores y/o diputados que marcaron que la ley que se preveía en enero, ya hoy tenga otro alcance. Por ejemplo, el tema privatizaciones, que tal vez sea uno de los que más ha tenido que retroceder el Gobierno respecto de todas sus perspectivas; lo que no significa que no genere un ajuste importante en dichas empresas ni que el Gobierno pueda intentar algún tipo de cambio normativo para el futuro de los negocios que no han sido incluidos en la ley votada.

LeyBasesMartinMenem.jpg El oficialismo logró la aprobación de la Ley Bases.

—¿Cuáles podrían ser las principales consecuencias de la norma, en el corto plazo?

—En algunos casos puede significar un retroceso importante para algunos segmentos, como la reintroducción del impuesto a las Ganancias. Esto hace que incluso haya sindicatos, como el de aceiteros, que se encuentra en este momento movilizado y con un plan de lucha por el impacto que dicha modificación va a tener en sus salarios. Eso mismo puede pasar en otros espacios de la población trabajadora que sienta disminuida significativamente su salario.

Sin embargo, es importante recalcar que fueron los propios gobernadores, diputados y senadores de provincias quienes estaban buscando que dicha modificación saliera, a los efectos de tener mayor cantidad de aportes del Tesoro nacional, recordando que el impuesto a las Ganancias es coparticipable. Entonces, por un lado tenemos el sector perjudicado, pero por otro vamos a tener provincias que van a aumentar la cantidad de sus ingresos por vía de la coparticipación de dichos impuestos.

También vamos a encontrarnos con algunos segmentos que van a generar cierto tipo de desregulaciones, lo cual va a hacer que en el caso específico de ciertos productos, especialmente en nuestro país, altamente impactados por los gravámenes, van a tener una disminución de los precios, pero eso habrá que ver cómo se va acomodando en la relación de los precios relativos de acá a los próximos meses.

En el Congreso, voto a voto

—¿Qué lectura puede hacerse del posicionamiento de los legisladores entrerrianos?

—Uno tendría que entender que ha habido allí un acompañamiento por parte de muchos de ellos, fundamentalmente porque recordemos que hay fuerzas políticas que han tomado un poder de posicionamiento respecto de darle al Ejecutivo nacional la posibilidad de contar con una ley inicial que le permita llevar adelante sus expectativas legislativas y de cambios en políticas públicas.

Sin embargo, han habido algunos ejemplos bastante significativos de algunos legisladores que aún no siendo parte de ninguno de los partidos que acompaña esta idea, también acompañaron, particularmente en el Senado, la alternativa. Esto lo que nos habla es de una fragmentación muy importante de lo que son los partidos políticos y también que en ciertas ocasiones los debates en el ámbito de las provincias son muy diferentes de los que se llevan adelante como iniciativa en el plano nacional. Son posiciones que se adoptan y muchas veces reflejan que las discusiones se dan en los ámbitos locales antes que en los nacionales.

—¿Cómo impactaron los movimientos sociales (marchas, reclamos, paros generales) en la decisión?

—Evidentemente no tuvo ningún tipo de impacto decisivo respecto de la votación, incluso amenazas que fueron expresadas por los medios de comunicación, de ciertos sindicalistas a senadores o diputados sobre cuál iba a ser el accionar de la población hacia ellos en caso que se aprobara y votara la ley, han tenido que desdecirse.

Las movilizaciones, aún cuando tuvieron niveles de violencia o contestación por parte de las Fuerzas de Seguridad, aún cuando tuvieron situaciones donde diputados fueron alcanzados por gases para impedir ciertas acciones por parte de manifestantes, no tuvieron un impacto decisivo a la hora de la votación, y tanto en el Senado como las dos veces en Diputados, pudieron pasar sin dificultad, como sí han tenido algunos intentos de debates y votación durante el gobierno de Cambiemos, entre 2016 y 2019.

represion ley bases.jpg

—¿Cuál es la perspectiva a futuro para el ciudadano "de a pie", con la vigencia de la Ley Bases?

—Las encuestas lo que muestran es que Javier Milei sigue teniendo un nivel elevado de aprobación por parte de la ciudadanía, aún cuando ha disminuido algunas valoraciones del sector de políticas públicas del gobierno nacional. Posiblemente, si en el corto plazo algunas situaciones que hoy se convierten en la más preocupantes de la ciudadanía: por ejemplo, se han cerrado unas 60.000 cuentas de Bancos ligadas a aportes de salarios en el mes de abril; si esos números empiezan a modificarse en los próximos meses, hay posibilidad que el Gobierno tenga una luna de miel más larga con la ciudadanía, pueda generar apoyos puedan seguir sosteniéndose.

Sin embargo, si estas situaciones fueran diferentes, si no se pudiera alcanzar un control de las variables económicas, la inflación o el aumento del dólar paralelo, eso va a generar cierto temor, una situación de preocupación por parte de la ciudadanía y veremos cómo eso actúa como reflejo: si al Presidente no lo dejan hacer o si al Presidente hay que decirle que no sabe hacer lo que dijo que iba a hacer.

—¿Qué observa en el humor o sentir de la sociedad, más allá de la letra legislativa aprobada?

—Respecto al humor social, lo que observamos en las encuestas es que el Ejecutivo nacional tiene niveles de aceptación que son superiores al 50%, eso hace que al no tener ninguna figura de peso que esté con esos niveles de aceptación pública, sea muy dificultoso encarar el lugar de la oposición para poder disputar el ámbito de la opinión púbica. Parecería que el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof intenta ubicarse en ese espacio. Veremos qué es lo que nos depara la política argentina.