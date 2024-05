Ley Bases: la reforma laboral perjudicará a miles de entrerrianos

Para conocer cómo incidirá en la vida de los entrerrianos, UNO dialogó con Lisandro Mobilia, abogado laborista integrante del Centro de Acceso a la Justicia en Paraná, que explicó: “Se trata de una cristalización efectiva de una matriz ideológica. Con la reforma, el periodo de prueba se extiende de tres a seis meses, inclusive a 12 en algunos casos en particular, lo que genera mayor incertidumbre y mayor informalidad en el vínculo por mayor cantidad de tiempo, lo que es perjudicial para cualquier trabajador. También el Fondo Nacional de Cese Laboral está muy controvertido porque lo que se intenta hacer es modificar la matriz indemnizatoria que tenemos en el derecho laboral a los fines de que se constituya un fondo que es pagado por el empleador, en este caso, de un porcentaje muy chico del sueldo, a los fines de que se compense una situación de despido. Ese cese laboral tiene razón de ser en actividades donde la prestación de servicio generalmente tiene un periodo de tiempo determinado, lo vemos muy marcado en la construcción. Ellos una vez terminada la obra, por una cuestión práctica y pragmática, tienen un fondo de cese laboral hasta que encuentren un nuevo empleo, la dinámica de la prestación de servicio que les venga a compensar la remuneración perdida por la finalización de la obra anterior. Pero ese es un rubro muy particular que encontró este formato que le es sano al conjunto de los trabajadores y le es práctico también al empleador. Cualquier otra actividad donde uno imagine hoy con los porcentajes que habla la ley, de un 8% promedio, va a ser, entiendo, bastante caótico porque va a haber despidos. El fondo de desempleo no va a tener la cuantía que hoy tiene el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y el trabajador realmente se vería en una situación muy compleja, sobre todo a la hora de un despido”.

El especialista detalló otra de las modificaciones que alertan al sector: “La falta de sanción a los empleadores que tengan empleo mal registrado o no registrado. Le da una especie de indulto al trabajador que hoy está cumpliendo la ley y le impide al trabajador reclamar eventualmente en un futuro esta mala registración, que hoy está multada por la ley. Entonces viene a premiar prácticamente una situación totalmente ilegal en cabeza de una de las partes que tenía el deber jurídico de hacerlo, iniciado el vínculo y no lo hizo. Es un evidente retroceso en lo que tiene que ver con los derechos del trabajador, que fueron vulnerados al inicio o en el desarrollo de una relación laboral ya preexistente”.

El abogado advirtió: “Si la reforma laboral se aprueba en las condiciones en las que está, si bien va a regir a las relaciones o vínculos que se inicien a partir de promulgada la ley, en relación a los que tienen, por ejemplo, el empleo no registrado y ese empleo no registrado o mal registrado no haya sido reclamado, no lo van a poder hacer en el futuro. Por eso creo que es el momento de consultar, es el momento de informarse y es el momento de estar atento a todo este plexo normativo que directa o indirectamente nos afecta a todos”.

CORRALONES CONSTRUCCIÓN.jpg

Consultas y prevención

Ante la consulta del incremento de casos de finalizaciones de contratos laborales, Mobilia describió: “Se han incrementado muchísimo las consultas en relación al derecho del trabajo, tanto en el ámbito público como privado. Hemos visto retiros voluntarios, sobre todo en empresas del Estado, y en el ámbito público, por ejemplo en el Correo Argentino se inició un proceso de retiros voluntarios sobre los que hemos sido consultados. Y en el ámbito privado, lo que estamos viendo es despidos y suspensiones que realmente preocupan, porque ponen en suspenso la prestación de servicio del trabajador o le interrumpen violentamente”.

En este sentido, aconsejó: “Lo mejor es empezar a consultar y a tener un paneo general de la situación individual de cada uno desde ahora, porque estamos dentro de un círculo vicioso donde la recesión económica es brutal, donde la caída de la actividad es fuerte y donde se están haciendo ajustes de todo tipo que generalmente impactan en materia laboral. Nosotros creemos que lo mejor es hacer, salvo que uno sea despedido muy rápido, una consulta preventiva. Es decir, que el trabajador sepa cuáles son sus derechos, cómo los puede ejercer de acuerdo a su actividad, a su vínculo, su antigüedad, etcétera, previo a tener una situación conflictiva dentro del ámbito laboral”.

Para realizar consultas, indicó que pueden comunicarse al 3436 211564 o [email protected].

Una matriz ideológica en la Ley Bases

Ley Bases Cámara de Diputados de la Nación 1.jpg

Mobilia fue contundente en relación a la Ley Bases: “No solamente no tiene un beneficio para ningún trabajador en particular o para ninguna actividad en particular, sino para el conjunto de la sociedad. Se está fortaleciendo la situación de los privilegiados y se está debilitando la clase trabajadora y clase media, que es lo que más preocupa, por eso es imposible analizar la legislación laboral sin ver el conjunto o la matriz legislativa que se intenta imponer acá, que tiene que ver con fortalecer a los que ya eran fuertes y debilitar a los que ya estaban en una situación muy compleja. Por eso la reversión del impuesto a las Ganancias y a su vez beneficios en relación a bienes personales, o lo que es peligroso en términos institucionales, este blanqueo sin siquiera denunciar y sin límite el origen de los fondos. Tiene una matriz ideológica que definitivamente viene a imponer y a generar más asimetrías sociales”.

Agregó: “Es un plexo normativo que atenta contra derechos que están en cabeza de los trabajadores y nos deja de manifiesto quiénes serían los beneficiados en este caso, que sin duda son los empleadores, más allá del rubro de que se trate o del vínculo jurídico del que se trate. La normativa laboral tiende a proteger al trabajador porque es un vínculo asimétrico en términos de relación de fuerza y de poder, la normativa que existe es protectoria al trabajador en su mayor conjunto. No es distinta a la que existe en materia de consumidores o en materia de lo que era la ley de alquileres, porque siempre se entiende que hay uno que tiene mayor fuerza a la hora de negociar o de imponer condiciones. Bueno, en este caso es el empleador”.

Por último, indicó, sobre la ley que tratará el Senado, que al ámbito de la Justicia, una de los temas que le preocupa “es la delegación de de facultades tabernarias en cabeza del Presidente”. Ante ello, explicó: “Entendemos que es violatorio el artículo 29 y es inconstitucional porque le otorga facultades impropias de una Nación democrática y republicana como la nuestra. Esa parte en particular debería ser revisada por los senadores porque puede traer consecuencias muy negativas al al orden de la Nación en el futuro”.