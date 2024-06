Las ventas por el Día del Padre cayeron un 10,3%

Pese a que hubo varias promociones, los comercios no lograron un repunte en las ventas y la demanda fue menor que en igual fecha del año pasado.

Las ventas por el Día del Padre descendieron 10,2% frente a igual fecha del año pasado, medidas a precios constantes, según el relevamiento realizado por La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El ticket promedio ascendió a los 31.574 pesos, duplicando al año pasado y frente a una inflación muy superior.

cartel Día del Padre.jpg

Para el comercio minorista no colaboró que la fecha coincidiera con un fin de semana largo. El 77% de los negocios consultados estimó que la celebración iba a ayudar a tener una mejor venta en junio, pero ya notaban que no iba a alcanzar para evitar un declive frente al 2023. En este marco, la caída en las ventas no tomó por sorpresa al 71% de los comerciantes, que esperaban una fecha débil y vendieron lo esperado o más. No obstante, otro 29% señaló haber vendido menos de lo imaginado.

En la comparación anual, la única suba ocurrió en Indumentaria, con un 11,1% más de ventas en comparación con el año pasado, explicado por la baja base de comparación, los niveles de stock existentes que exponen, entre otras cuestiones, y que los precios del sector se encuentren por debajo del promedio de la economía. El rubro más golpeado fue Cosmética y Perfumería, con una drástica caída de 37,4%.

Ventas en Paraná

Consultado por UNO, Marcelo Ruggeri, encargado de dos locales del rubro zapatería de la Peatonal y dirigente de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná, confirmó que “se esperaba un mayor volumen de ventas, sobre todo el sábado, pero finalmente no fue acorde a las expectativas”, y observó: “Por más que se vio mucha circulación de gente en el centro el viernes y sábado, no tuvo una correlatividad con la facturación. Había muchísimas personas caminando pero no dentro de los negocios”.

Ventas por el Día del Padre.jpg Ventas por el Día del Padre registraron una baja Vanesa Erbes/ UNO

A nivel nacional, en este rubro en particular las ventas retrocedieron 4% real frente al Día del Padre 2023, con un ticket promedio de 40.657 pesos. La venta se orientó a calzado liviano, de bajo precio, pero igual fue escasa.

Sobre este punto, Ruggeri refirió: “La gente optaba por buscar lo más económico, o sea, para tratar de hacer un presente simbólico, más que un regalo de valor. En nuestro rubro, lo que más se llevaba para regalar era todo lo que tenía que ver con pantuflas”.

Tendencia

El integrante de la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná indicó además que comerciantes de otros rubros atravesaron la misma situación: “Charlé con varios el sábado y a todo les estaba pasando lo mismo, es decir, esperaban que hubiera mayor movimiento y mayores ventas, pero estaban bastante decepcionados porque no era lo que estaba ocurriendo. Puede haber algún rubro en particular, la verdad que no lo sé, que esté conforme o que le haya ido un poco mejor. Con los que hablé, estaban todos en la misma”.

También aclaró que la venta del negocio a su cargo no solamente tiene que ver con regalos para el Día del Padre, y al respecto explicó: “En nuestro caso particular, levantó la venta con respecto a los últimos fines de semana, incluso durante la semana también, pero no tanto vinculado al Día del Padre, sino que es un mes en el que la gente va a cobrar el aguinaldo y entonces por ahí aprovecha y compra otras cosas que son de necesidad para la familia”.

Tarjeta.jpg Restaurantes y bares se adaptan a la nueva modalidad de cobro con tarjeta

Con respecto a la forma de pago más utilizada, concluyó: “La gente elige mucho ahora planes de tarjetas en cuotas sin recargo, aprovecha esa opción. Para el Día del Padre también hubo muchas promociones comprando en efectivo, que es lo que alientan los negocios. Había mucha variedad en las posibilidades de las formas de pago, pero sobre todo está predominando en la actualidad la elección de pagar en cuotas con tarjeta de crédito sin interés, sobre todo en los productos más caros”.