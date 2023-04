Las redes sociales como herramienta para malvinizar

Las redes sociales son una forma de conectar con otros y compartir historias que toman relevancia y de otro modo, no sería posible conocerlas. A través de las redes sociales, hijos y familiares de caídos y ex combatientes de la guerra de Malvinas mantienen vigente el recuerdo de los héroes entrerrianos.

Las redes sociales son una forma de conectar con otros y compartir historias que toman relevancia y, de otro modo, no sería posible conocerlas. Por este motivo, hijos y familiares de caídos y ex combatientes de la guerra de Malvinas utilizan esta herramienta para mantener vigente el recuerdo de los héroes entrerrianos.

Maximiliano Barzola, Marcelo Dappen y Cecilia Baiud son miembros de esta comunidad digital y dialogaron con UNO en el marco de esta fecha, para reflexionar en el peso que tiene la guerra en sus familias y cómo continúan su peregrinaje para mantener la memoria de los veteranos a través de Internet.

Embed

“Podríamos decir que materializamos la idea desde el segundo encuentro de Hijos de Excombatientes que se realizó en Jujuy. Después de esa experiencia decidimos crear Generación Malvinas Paraná donde se hace expansiva la invitación a todos los hijos de excombatientes y de caídos a que se unan para seguir malvinizando”, detalló Marcelo.

GENERACIÓN MALVINAS PARANÁ 4.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

En este sentido Cecilia agregó: “Desde que tengo uso de razón, me parecía necesario hacer visible la figura del caído. Movidos por el entusiasmo con el que volvieron Maximiliano y Marcelo de Jujuy, se decidió crear un espacio donde tanto hijos de veteranos como de caídos pudieran participar”. Por su parte Barzola indicó que los hijos e hijas acompañaron de una u otra manera a sus padres. “Entre nosotros podemos entender lo que es ser hija o hijo, acompañándonos en dolor de quienes no tienen su papá, quienes nos dejan y por los que aún lo tienen para acompañar su lucha”.

La página de Facebook se mantiene activa contando historias de caídos y veteranos, sumándose en la difusión de actividades alusivas o donde se involucran a los veteranos, pero sobre todo mantienen el recuerdo de aquellos que no volvieron. “Las redes sociales, bien utilizadas, son una herramienta fundamental para mantener viva la causa”, observó Maximiliano y agregó: “Cuando uno sube una imagen es difícil no emocionarse, el material es fuerte. Hay una historia y nacen otras tantas. Entre ellas hemos dado el relato de un veterano y al leer los familiares se dan cuenta de que, quien hablamos, es su papá”.

A su vez, detalló que la organización se encuentra con fotos que familiares de caídos otorgan para dar a conocer sus historias. “Los verdaderos protagonistas escriben por privado para contar alguna anécdota o hasta sabemos cómo fue el último momento antes de partir”, detalló. En este aspecto coincidió Marcelo que remarcó que Internet y las redes les permite llegar a lugares y personas que antes no era fácil llegar, así como continuar con el legado de sus padres.

GENERACIÓN MALVINAS PARANÁ 3.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Para Cecilia, GMP “es un grupo virtual”: “Obviamente hay personas detrás del nombre, pero todo hijo que quiera aportar contenido, ideas, trabajo, puede hacerlo”, agregó. “Hacemos visibles los rostros de los que ya no están, subimos videos contando quiénes eran nuestros padres, qué hacían, qué servicio prestaron, todo lo que sirva para malvinizar y mantener la memoria de nuestros caídos. Es algo increíble lo que las redes pueden ayudar a la difusión de tan diversos temas”, destacó.

La responsabilidad del legado

Maximiliano, Cecilia y Marcelo crecieron con la conciencia de que son hijos de hombres que vieron de frente la guerra y, desde una temprana edad, conocieron poco a poco lo que ellos debieron atravesar. “Mi primer conocimiento de que mi padre estuvo en la guerra fue a los seis años, ya que tuve que hacer una presentación de Malvinas y ahí empecé a entender quién era mi padre. Era un tema que no se hablaba mucho en esa época ya que el gobierno de turno y la sociedad no los reconoció como héroes apenas volvieron”, recordó Marcelo.

Cecilia, por su parte, tenía también seis años cuando su padre fue a la guerra y no volvió: “Vivíamos en Punta Alta, a las afueras de la Base Naval de Puerto Belgrano”, recordó. En este sentido, hizo memoria del ruido de los aviones sobrevolando las casas, el movimiento de los soldados y que, si bien era muy pequeña para comprenderlo, son imágenes que permanecen intactas en ella. “Empecé a tomar conciencia de que mi papá había muerto en la guerra cuando comencé la primaria. Me empezó a caer la ficha recién como a los siete años”, recordó Cecilia y destacó que tejió la historia de su padre a partir de los relatos y lo que ella iba escuchando o leyendo en las revistas y diarios de la época.

GENERACIÓN MALVINAS PARANÁ 2.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Maximiliano indicó a UNO que su experiencia fue difícil. “En los años 90 mi hermano y yo sabíamos que éramos hijos de un veterano porque sufrimos mucho bullying por ser hijo de un ‘loquito de la guerra’. Es difícil haber crecido con un papá que fue a la guerra”, comentó y destacó que, durante la infancia, conoció lo que es la post-guerra con los traumas, las adicciones y los suicidios. “Gracias a Dios tenemos a nuestro papá, pero en cada partida por luchar por sus derechos era ver a mi mamá curar sus heridas y entender que él no terminó su deber cuando luchó por la patria, sino que la guerra continuó y continúa al día de hoy”.

Por otro lado, los tres coincidieron en la falta de contención psicológica tanto para los soldados, como las familias que atravesaron la pérdida de seres queridos por la guerra. “La contención psicológica y psiquiátrica nunca será bien abordada en tanto y cuanto quién esté de frente a nuestros padres o familiares de caídos no sepa a ciencia cierta qué es estar en un frente de batalla”, reflexionó Barzola y remarcó: “La mejor terapia fue, es y será la familia. Hay programas, si, pero no alcanza”.

Embed

Cecilia, por su parte, consideró: “El Estado nos dejó muy solos en ese sentido. Hubiera sido fundamental recibir contención psicológica. En mi caso la contención familiar fue fundamental, pero muchas veces no es suficiente, ya que siempre quedan cosas guardadas y que en algún momento salen y generalmente lo hacen en forma de enfermedades. No creo que sea verdad que el tiempo lo cura todo, hay heridas que por más que el tiempo pase siguen latentes y hay que tratarlas con ayuda especializada”.

Malvinas, la tierra para regresar

Para gran cantidad de hijos de veteranos o caídos, ir a Malvinas es un anhelo para tener de frente la tierra que cambió la vida de sus padres y, con esto, de la construcción de sus familias y parte de su historia. Cecilia y Marcelo consideraron que viajar a las islas es una cuenta pendiente. “Es un gran anhelo y no he tenido la oportunidad de viajar aún”, indicó ella y destacó que su padre no tiene tumba, pues con el hundimiento del ARA General Belgrano, su cuerpo quedó en el mar. “Cuando se cumplieron 25 años, pude ir al lugar del hundimiento en un viaje organizado por la Armada, creo que fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Fue un viaje que demandó mucho desgaste psicológico. Llegar, arrojar flores al mar fue como sepultar a mi papá 25 años después”.

Embed

Marcelo coincidió que visitar Malvinas es una cuota pendiente y que espera algún día cumplirlo. Sin embargo, Maximiliano comentó: “No visité ni visitaría, en tanto y cuanto deba sellar mi pasaporte. Es sencillo, estamos en nuestro suelo, no en el extranjero. Quizás el tiempo no me de la oportunidad de hacer la visita junto a mi padre, pero tendré la tranquilidad de que algún día veamos flamear nuestro emblema, nuestra hermosa bandera Argentina”.