La Universidad Siglo 21 realizó su primer acto de colación en Paraná

La Universidad Siglo 21 llevó adelante el jueves 11 su primer Acto de Colación y Brindis en la ciudad de Paraná, una ceremonia que reunió a egresados y egresadas, autoridades académicas, familiares y comunidad educativa en el Centro Provincial de Convenciones . El encuentro se desarrolló desde las 18.45 en el salón de planta baja del edificio ubicado en General José de San Martín 15 y marcó un hito para la institución en la capital entrerriana.

El acto correspondió a la promoción 2025 de las carreras de Pregrado y Grado que se dictan a través del Centro de Aprendizaje Universitario (CAU) Paraná y tuvo como eje la entrega simbólica de medallas, instancia que consagra a los estudiantes como egresados universitarios y representa uno de los momentos más significativos de la vida académica.

La ceremonia se inscribió, además, en un año especial para la Universidad Siglo 21, que celebra tres décadas de trayectoria. Fundada hace 30 años en la provincia de Córdoba, la institución se consolidó como la universidad privada más elegida del país, con más de 90.000 estudiantes activos y más de 100.000 egresados y egresadas, y una presencia federal a través de más de 320 Centros de Aprendizaje Universitarios distribuidos en todo el territorio argentino.

Desde su creación, la Universidad Siglo 21 impulsó un modelo educativo innovador, con foco en la accesibilidad, el desarrollo profesional y la formación de líderes con compromiso social. Ese espíritu atravesó el acto de colación realizado en Paraná, donde se celebró no solo el logro individual de quienes finalizaron sus estudios, sino también el crecimiento sostenido de una comunidad académica que continúa ampliando su alcance en distintas regiones del país.

Meta cumplida

Durante la ceremonia, recibieron sus medallas los egresados y egresadas de carreras de Pregrado, entre las que se encuentran Procurador; Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario; Tecnicatura en Dirección de Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Públicas; Tecnicatura en Gestión Contable e Impositiva; Tecnicatura en Gestión de Empresas Familiares; Tecnicatura en Gestión de Modas; Tecnicatura en Gestión del Clima Laboral en la Organización; Tecnicatura en Investigación de la Escena del Crimen; y Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital.

También fueron reconocidos los graduados y graduadas de carreras de Grado, entre ellas Contador Público, Abogacía, Escribanía, Licenciatura en Comercio Internacional, Licenciatura en Comercialización, Licenciatura en Diseño y Animación Digital, Licenciatura en Informática, Licenciatura en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente del Trabajo, Licenciatura en Administración Agraria, Licenciatura en Administración de Servicios de Salud, Licenciatura en Educación y la Especialización en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia.

El acto contó con la presencia de autoridades de la Universidad Siglo 21, entre ellas la codirectora de la carrera de Abogacía, magíster María Belén Villarreal Bracamonte; el coordinador de Legalidad y Certificación, doctor Lucas Appendino; y la coordinadora de Gestión Territorial de la Dirección General de Centros de Aprendizaje Universitario y sedes, licenciada Zarina Santucho.

Por parte del Centro de Aprendizaje Universitario Paraná, participaron el presidente de la Fundación 4.0, licenciado Alejo Telis; la coordinadora del CAU Paraná, Griselda Barcos; y la agente de Vinculación Institucional, Yanina Molina. Desde la organización se destacó la importancia de este encuentro, al tratarse del primer acto de entrega de reconocimientos que la Universidad Siglo 21 realiza en la ciudad de Paraná, lo que refuerza el vínculo institucional con la región.

La ceremonia incluyó, además, momentos musicales a cargo de artistas locales que acompañaron el desarrollo del acto. El pianista Facundo Nicolás Paira, el violinista Agustín Ezequiel Chamorro y la cellista Carla Francile ofrecieron intervenciones instrumentales que aportaron un marco artístico a la jornada.

El acto de colación cerró con un brindis compartido entre egresados, autoridades y familias, en un clima festivo que puso en valor el recorrido académico transitado y el inicio de una nueva etapa profesional para quienes culminaron sus estudios.

Modelo educativo

Desde la institución destacaron que los Centros de Aprendizaje Universitario cumplen un rol central en el modelo educativo de Siglo 21, al combinar instancias presenciales con herramientas tecnológicas y tutorías académicas. Esta estructura permite sostener el vínculo entre estudiantes, docentes y equipos de gestión, y fortalecer el acompañamiento durante todo el recorrido formativo, desde el ingreso hasta la graduación.

Para los egresados y egresadas, el acto representó un momento de cierre y proyección. La entrega de medallas simbolizó la finalización de una etapa de formación, y también el inicio de nuevos desafíos profesionales. En ese sentido, la ceremonia puso en valor el esfuerzo sostenido a lo largo de los años de estudio y el respaldo de una comunidad educativa que acompaña el paso de la vida académica.