Uno Entre Rios | La Provincia | UNER

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Autoridades, docentes, investigadores y estudiantes de UNER advierten sobre la asfixia económica, la pérdida del poder adquisitivo salarial y el riesgo en el desarrollo científico regional

13 de octubre 2026 · 12:28hs
La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Foto: UNO/Gerónimo Flores
La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Foto: UNO/Gerónimo Flores

Autoridades, docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) advierten sobre la asfixia económica, la pérdida del poder adquisitivo salarial y el riesgo en el desarrollo científico regional. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y convocan a la 5ª Marcha Universitaria para este jueves 15 de octubre.

Conferencia de prensa y convocatoria a las calles

Representantes de los claustros docente, nodocente, estudiantil y directivo de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) brindaron una conferencia de prensa para visibilizar la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesa la educación superior pública. En ese contexto, confirmaron la realización de la 5ª Marcha Universitaria, citando a toda la comunidad a concentrarse este jueves 15 de octubre a las 17 en la Plaza Primero de Mayo de la ciudad de Paraná.

Un presupuesto un tercio por debajo de las necesidades operativas

La decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruccini, ratificó el reclamo central por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, expresó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo nacional, señalando que contempla una reducción equivalente a un tercio (33%) de los recursos necesarios para el funcionamiento operativo y académico. De mantenerse esta pauta de gasto, los equipos técnicos de la institución proyectan que el año 2027 se consolidará como el cuarto ejercicio consecutivo de financiamiento real negativo.

Pieruccini enfatizó que esta quita de fondos atenta contra la formación de profesionales capaces de responder a las demandas del territorio provincial. A su vez, adelantó que las autoridades universitarias mantendrán una reunión en la sede del Rectorado este viernes a las 16 con legisladores nacionales por Entre Ríos para debatir el presupuesto y buscar alternativas de acompañamiento.

Deterioro salarial, pluriempleo y freno a la ciencia

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boykens, advirtió sobre las complejas condiciones salariales que enfrentan docentes y no docentes. Explicó que el deterioro del poder adquisitivo deriva en situaciones de pluriempleo o en solicitudes de licencia, lo cual debilita la calidad de la enseñanza y el derecho a la educación superior. Ante esto, instó al Ejecutivo nacional a respetar la división de poderes y cumplir con la legislación vigente.

En el plano científico, investigadores de la Facultad de Ingeniería destacaron que el modelo universitario público es la herramienta central para la movilidad social ascendente y el desarrollo productivo en la región. Alertaron que las partidas destinadas a investigación, extensión y transferencia de conocimiento se encuentran en retroceso, y remarcaron la importancia de defender un sistema científico independiente que no dependa exclusivamente del sector privado.

Reclamo estudiantil por el alcance de las becas Progresar

Representantes del claustro estudiantil manifestaron las crecientes dificultades económicas que afrontan los alumnos para sostener sus estudios. Señalaron que la beca Progresar se encuentra fija en 28.000 pesos y denunciaron severas restricciones para acceder al beneficio. Asimismo, desmintieron versiones oficiales que responsabilizan a las facultades por presuntos retrasos en la carga de datos.

Llamado de gestión al Gobernador Frigerio

Finalmente, la comunidad académica solicitó la intervención activa del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, así como de los legisladores nacionales de la provincia. Instaron a realizar gestiones ante la Administración Central para garantizar los fondos indispensables, remarcando que la defensa de la universidad pública debe constituir una causa común sin distinciones partidarias.

UNER presupuesto Marcha Paraná
Noticias relacionadas
presentaran en parana un libro sobre el pensamiento de alejo peyret

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

aluani participo de la 4ª caminata rosa en victoria

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

frigerio y azcue supervisaron las zonas afectadas por la creciente del rio uruguay

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Entre Ríos tendrá un martes con mejoras y un miércoles de temperaturas templadas.

Entre Ríos tendrá un martes con mejoras y un miércoles de temperaturas templadas

Ver comentarios

Lo último

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Ultimo Momento
¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

¿Ramón Díaz vuelve a River? La dirigencia analiza su regreso y evalúa a otro DT

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

León XIV ingresó al hospital Gemelli y será operado de una lesión en el pulmón

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Harlem Festival convocó a más de 40 mil personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40 mil personas en Santa Fe

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Morbidelli T502X: una nueva moto Adventure llegó a Paraná

Policiales
Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

El Paraná Bus Turístico alcanzó más de 11.000 pasajeros en lo que va del 2026

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

Presentarán en Paraná un libro sobre el pensamiento de Alejo Peyret

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Aluani participó de la 4ª Caminata Rosa en Victoria

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Frigerio y Azcué supervisaron las zonas afectadas por la creciente del río Uruguay

Dejanos tu comentario