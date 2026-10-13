La UNER denuncia un recorte del 33% en su presupuesto y convoca a marchar en Paraná

Autoridades, docentes, investigadores y estudiantes de UNER advierten sobre la asfixia económica, la pérdida del poder adquisitivo salarial y el riesgo en el desarrollo científico regional

Autoridades, docentes, investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) advierten sobre la asfixia económica, la pérdida del poder adquisitivo salarial y el riesgo en el desarrollo científico regional. Exigen el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y convocan a la 5ª Marcha Universitaria para este jueves 15 de octubre.

Representantes de los claustros docente, nodocente, estudiantil y directivo de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) brindaron una conferencia de prensa para visibilizar la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesa la educación superior pública. En ese contexto, confirmaron la realización de la 5ª Marcha Universitaria, citando a toda la comunidad a concentrarse este jueves 15 de octubre a las 17 en la Plaza Primero de Mayo de la ciudad de Paraná.

Un presupuesto un tercio por debajo de las necesidades operativas

La decana de la Facultad de Trabajo Social, Rosana Pieruccini, ratificó el reclamo central por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Asimismo, expresó su preocupación ante el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo nacional, señalando que contempla una reducción equivalente a un tercio (33%) de los recursos necesarios para el funcionamiento operativo y académico. De mantenerse esta pauta de gasto, los equipos técnicos de la institución proyectan que el año 2027 se consolidará como el cuarto ejercicio consecutivo de financiamiento real negativo.

Pieruccini enfatizó que esta quita de fondos atenta contra la formación de profesionales capaces de responder a las demandas del territorio provincial. A su vez, adelantó que las autoridades universitarias mantendrán una reunión en la sede del Rectorado este viernes a las 16 con legisladores nacionales por Entre Ríos para debatir el presupuesto y buscar alternativas de acompañamiento.

Deterioro salarial, pluriempleo y freno a la ciencia

Por su parte, la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, Aixa Boykens, advirtió sobre las complejas condiciones salariales que enfrentan docentes y no docentes. Explicó que el deterioro del poder adquisitivo deriva en situaciones de pluriempleo o en solicitudes de licencia, lo cual debilita la calidad de la enseñanza y el derecho a la educación superior. Ante esto, instó al Ejecutivo nacional a respetar la división de poderes y cumplir con la legislación vigente.

En el plano científico, investigadores de la Facultad de Ingeniería destacaron que el modelo universitario público es la herramienta central para la movilidad social ascendente y el desarrollo productivo en la región. Alertaron que las partidas destinadas a investigación, extensión y transferencia de conocimiento se encuentran en retroceso, y remarcaron la importancia de defender un sistema científico independiente que no dependa exclusivamente del sector privado.

Reclamo estudiantil por el alcance de las becas Progresar

Representantes del claustro estudiantil manifestaron las crecientes dificultades económicas que afrontan los alumnos para sostener sus estudios. Señalaron que la beca Progresar se encuentra fija en 28.000 pesos y denunciaron severas restricciones para acceder al beneficio. Asimismo, desmintieron versiones oficiales que responsabilizan a las facultades por presuntos retrasos en la carga de datos.

Llamado de gestión al Gobernador Frigerio

Finalmente, la comunidad académica solicitó la intervención activa del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, así como de los legisladores nacionales de la provincia. Instaron a realizar gestiones ante la Administración Central para garantizar los fondos indispensables, remarcando que la defensa de la universidad pública debe constituir una causa común sin distinciones partidarias.