La respuesta del periodista que viralizó el video de Cresto

Embed Pasen y lean.

El pasado oculto de Cresto, el intendente de Concordia.

Las causas por trata de personas, las denuncias por corrupción en los basurales y los acomodos en la función pública

Respuesta a su insólito descargohttps://t.co/1Y7sUfkS82 — Luis Gasulla (@LuisGasulla) February 14, 2023

El periodista relató que "en un primer momento, desde el entorno del intendente, intentaron deslizar que se trataba de su esposa. Pero este periodista publicó fotografías de la mujer del intendente -también funcionaria local- y no existía parecido físico alguno" y agregó: "Más tarde quisieron convencerme que se trataba de una novia con la que se habían visto al pasar en el corso el 5 de febrero en el que asistió el intendente con su familia, tal como reflejó en sus redes sociales. Pero tampoco era cierto". De este modo, el también conductor de radio aseguró que nadie editó la imagen: "Una vedete que participaba del evento no captó la incomodidad de la joven manoseada pero no dijo nada hasta la difusión del video. Fue casi imperceptible. Excepto para los protagonistas y el inoportuno espectador que me envió la información en cuestión", acotó.

Embed Cresto realizó su descargo en redes.Dice que la joven se acercó a pedirle una foto y que no le tocó la cola. Asegura que la imagen fue editada.Excusas: primero me dijeron que era la esposa. Demostré que no lo eraDespués que tenían una relaciónAhora, editaron el videoMiente https://t.co/cDj5JXq38n — Luis Gasulla (@LuisGasulla) February 14, 2023

Seguidamente, pasó a hablar de las causas y rumores que giran alrededor del intendente: "Cresto fue senador provincial y estuvo implicado junto a Mauro Urribarri (hijo del condenado Sergio "Pato" Urribarri) en varios hechos de índole policial. Son muy cercanos. Uno de ellos salió a la luz y hasta llegó a juicio". Además, acotó: "Concordia también fue noticia, ayer y hoy, por sus basurales. Allí radican los basurales en los que, año tras año, aparece un niño muerto. En los últimos años, Cresto, antes de pasar por el gobierno nacional de Alberto Fernández, recibió un fondo multimillonario del Banco Interamericano de Desarrollo -BID- para solucionar el problema. Pero la plata se esfumó en alguna parte" y mencionó incluso que, durante la cuarentena estricta, fue uno de los funcionarios que asistieron a la Quinta de Olivos.