La oposición marca críticas a la espera del discurso de Bahl

"Ya entramos en el cuarto año de esta gestión y esperamos que esta vez no le eche la culpa a las anteriores ni a factores externos, en vez de hacerse cargo de la mala gestión”, advirtieron desde el partido que en Entre Ríos preside Armando Sánchez, precandidato a intendente en la capital, y que cuenta con dos concejales: Emiliano Murador y Anabel Beccaria.

"Tenemos la libertad para plantear soluciones, y eso hemos hecho durante estos años”, añadieron.

El comunicado enumera: “Se va otra gestión más que no fue capaz de resolver temas como el mantenimiento en general, el transporte público, los pozos, el 'Volcadero' y la gestión integral de residuos en toda la ciudad, el drama de los barrios sin agua y los caños con pérdidas en diferentes puntos, la falta de publicación a la ciudadanía de los decretos del Departamento Ejecutivo, de las actas de apertura de licitaciones, de recibos de sueldo de la planta política y falta de transparencia en general, donde no se contestan pedidos de informe de los concejales y en muchos casos debe recurrirse a la justicia para obtener información pública”, se pronunciaron.

COMUNICADO COMPLETO

Este miércoles 1 de marzo será la última apertura de sesiones de Adán Bahl como intendente de Paraná y en la víspera de este acto donde la ciudadanía espera una rendición de cuentas, podemos determinar como partido que los problemas que tenía la ciudad en 2019 siguen siendo los mismos que seguimos padeciendo en la ciudad.

Se va otra gestión más que no fue capaz de resolver temas como el mantenimiento en general, el transporte público, los pozos, el volcadero y la gestión integral de residuos en toda la ciudad, el drama de los barrios sin agua y los caños con pérdidas en diferentes puntos, la falta de publicación a la ciudadanía de los decretos del Departamento Ejecutivo, de las actas de apertura de licitaciones, de recibos de sueldo de la planta política y falta de transparencia en general, donde no se contestan pedidos de informe de los concejales y en muchos casos debe recurrirse a la justicia para obtener información pública.

Ya entramos en el cuarto año de esta gestión y esperamos que esta vez no le eche la culpa a gestiones anteriores ni a factores externos, en vez de hacerse cargo de la mala gestión. Nos genera indignación que pasen las gestiones y los problemas sigan siendo los mismos, por eso, desde Políticas para la República no sólo marcamos el drama de que los ciudadanos no pueden avanzar en una ciudad que no avanza y no resuelve sus problemas más grandes, sino que tenemos la libertad para plantear soluciones, y eso hemos hecho durante estos años.

En vez de hacer un buen mantenimiento, esta gestión también dejó pasar el tiempo para después encarar megaobras llamadas “puestas en valor”.

El mantenimiento es algo básico de cualquier gestión. En lo público o en lo privado también. Cuando la desidia gana y se dejan sin arreglar los pequeños problemas, estos crecen y llega un momento en que todo se tiene que volver a hacer. Esa no es una buena forma de gestionar. Y el municipio cuenta con personal idóneo para hacer un buen mantenimiento. De esta manera, se gastaría menos dinero de los contribuyentes y se valorizaría al trabajador municipal. Como partido proponemos dedicarle tiempo y esfuerzo a mantener bien lo que ya tenemos primero y de a poco ir mejorando aquello que hay por hacer.

Las calles llenas de pozos, el tránsito es un caos y el transporte público no sabemos cuándo pasa

Desde la gestión anterior se encaró una serie de obras de bacheo pero la ciudad sigue llena de pozos y consideramos que este problema una vez más se les fue de las manos. Lo mismo que el estacionamiento, los trapitos y el caos de tránsito. Ni que hablar del vergonzoso sistema de transporte público.

Objetivamente, con Políticas para la República, somos el único partido que sabe cómo solucionar ésto y lo hemos presentado en el Concejo Deliberante pero el oficialismo ni siquiera quiso debatirlo. Incluso más, el año que viene vence la concesión del contrato y estamos preparados para hacer un sistema de transporte público eficiente como no lo han logrado ni esta ni las gestiones anteriores. Nosotros sabemos cómo hacerlo bien.

El agua, otro drama: Caños rotos y los barrios sin agua.

Desde el comienzo de la gestión explotó el problema. Justo antes de que comenzara la cuarentena acompañamos a los vecinos del Km 5 y ½ con reclamos por la falta de agua. Y el problema sigue ahí. Hicieron pozos, esto, aquello y nada. Casi cuatro años después la gente sigue sin agua, cuando tenemos al lado uno de los ríos más caudalosos del mundo.

El problema se soluciona con planificación y mantenimiento. No tapando con parches cuando se rompe un caño sino haciendo algo parecido a lo que hace Santa Fe con su sistema de aguas y la aplicación de tecnología de diagnóstico. Eso es lo que vamos a hacer. Sabemos del problema y que hay que atacarlo desde el primer día de gestión.

Otro problema grande es el volcadero. Casi ni hay que explicarlo, ¿verdad?

El volcadero es una realidad infame que hasta ahora nadie se ha propuesto resolver. Y no sólo eso, la recolección en los barrios no es la misma que en el centro. Y lo recolectado en su enorme mayoría va al volcadero todo junto.

Nosotros hemos trabajado varios proyectos en el Concejo sobre residuos. Y tenemos otros proyectos en estudio de cómo sanear el volcadero y mejorar el aprovechamiento masivo e integral de todo el material recuperable, aplicando valor agregado.

La falta de voluntad política es otra constante

En la ciudad de Paraná, recursos para brindar buenos servicios hay. Casi la mitad del presupuesto actual son fondos propios aportados por los contribuyentes, pero también está lo de Nación y Provincia que recibe el municipio. Además, existe una decena de formas diferentes de financiamiento, pero lo que falla es la voluntad política para generar cambios positivos. Así, por ejemplo, con nuestros equipos de profesionales detectamos que el municipio le pagaba a ENERSA siempre en el segundo vencimiento, y siempre se hizo así. Eso es una muestra de una mala gestión de los recursos públicos. Si gestionaran bien seríamos una ciudad modelo.

Y para ayudar a los contribuyentes, queremos simplificar el sistema de tasas, solucionándole los problemas a la gente, y no generándole más impuestos. Entre otras cosas, hemos propuesto eliminar una serie de tasas municipales y sellados que en principio le alivia los trámites y el bolsillo al vecino y no afecta al presupuesto municipal. A este proyecto lo presentamos dos veces desde Políticas para la República, pero no fue tenido en cuenta por esta gestión.

Otra gestión que ha errado en las prioridades

En la gestión también es importante qué es lo que se prioriza, qué obras primero, cuáles después y saber para qué se hace cada cosa. En cuanto a las cuestionables prioridades de esta gestión y las anteriores, se pone en evidencia que no han tenido un programa de gobierno, ya que lo primero que se necesita para desarrollarlo es un buen diagnóstico, que evidentemente han errado. Vale decir que seguimos esperando conocer el programa de gobierno de esta gestión, sin éxito. Desde Políticas para la República seguimos trabajando para ampliar el Programa de Gobierno que ya tenemos para Paraná, y seguimos preparando nuestros equipos de profesionales para gobernar la ciudad de cara a las personas y a la resolución de los grandes problemas con las propuestas que ya hemos presentado y con muchas otras que podremos brindarle a la ciudadanía muy pronto cuando seamos gobierno.