La opción de comprar motos en 12 cuotas fijas genera un repunte en el rubro

Cuota Simple.jpg El plan Cuota Simple seguirá hasta fin de año.

Según Lino Stefanuto, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos –CAFAM–, el acuerdo Cuota Simple mejoró las condiciones gracias al cambio del marco macroeconómico y la baja de las tasas de interés. “Se puede financiar las motos en plazos de 3, 6, 9 o 12 cuotas; y no hay tope, sino que el monto lo determinará el cupo que tenga la tarjeta del cliente”, explicó.

Agustín Krevisky, socio gerente de Krevisky Motos en Paraná–que comercializa las marcas Honda, Yamaha, Guerrero, entre otras– comentó a UNO: “Con este nuevo plan con tarjeta en 12 cuotas empezó a haber más movimiento. Hace muy pocos días se implementó, así que ahora la mayoría está consultando, viendo opciones. Generalmente el segmento de motos de 110 centímetros cúbicos (cc) es por el que más preguntan, por una cuestión de costos, ya que el comprador depende del saldo disponible que tenga en la tarjeta para hacer la operación, y son montos importantes, sobre todo si buscan algo de mayor cilindrada. En esos casos pueden hacer una entrega”.

Vehículo más conveniente

Krevisky observó que mucha gente está buscando comprar una moto para su traslado cotidiano dentro de la ciudad, considerando que es un vehículo económico y conveniente comparado con un automóvil: consume menos combustible, que es una variable muy valorada frente a los aumentos de los combustibles, además de ser más accesible en otros costos fijos, y más barato su mantenimiento. “La nafta está muy cara, mover un auto es muy caro, entonces la gente busca una motito económica para poder movilizarse”, aseguró.

Motos.jpg Hoy hay opciones más accesibles para comprar motos

“Lo que es la cilindrada más grande está más difícil, porque los costos son muy elevados, las cuotas quedan muy altas, y las tarjetas no soportan ese monto. Así que lo que es 110 es lo que impulsa la demanda, sobre todo ahora que pasaron de 6 cuotas a 12 cuotas. Y si bien todavía no se ha notado muy fuerte el incremento de la venta, porque hace poquito que salió, se nota que la tendencia va a ser positiva, por la cantidad de consultas que hay”.

Repunte

El empresario confirmó que hasta ahora el caudal de ventas venía muy reducido. “Venía muy bajo, como todo, este rubro no le escapa el contexto. Los modelos que son económicos sí se mueven porque es una necesidad cuando se busca bajar los consumos y gastar menos para movilizarse. Al ir al centro gastás la mitad menos que moverte incluso en colectivo. Y al haber cuotas fijas para comprarse una moto, cuando hay inflación conviene, entonces la gente siguió comprando y es lo que sostuvo las ventas hasta ahora. El que podía acceder a pagar una cuota, intentaba hacerlo”.

Motos.jpg

Según mencionó, hoy el valor de una moto al contado arranca en 1,2 millones de pesos, con el patentamiento y el cascoincluidos. En cuanto a las cuotas, aclaró que el importe va a depender de la entrega, el plan que se elija y demás. “La tasa de interés es de un 4% mensual aproximadamente. Lo que pasa es que con las tarjetas también hay que ver el disponible que tenga uno. Hay cuotas de 70.000 pesos, dependiendo de la entrega que uno haga. Necesariamente la mayoría tiene que hacer una entrega, porque sino no dan los márgenes de las tarjetas para comprar una moto”.

Comodidad y economía

Por último, hizo alusión a la comodidad de contar con un vehículo de este tipo en lugar de moverse en colectivo, en una ciudad en la que imperan los problemas con el transporte urbano de pasajeros. “En Paraná el transporte es complicado. Las distancias suelen ser cortas y si uno tiene que llevar un chico a la escuela, después volver y buscarlo, es engorroso hacerlo en colectivo, por las demoras y el costo que eso conlleva. Con una motito uno se puede mover, ir al centro, no tiene que andar pagando tanto un estacionamiento. Con un litro de nafta, o sea con 1.000 pesos, se pueden recorrer casi 40 kilómetros en una moto. Y al comprar una 0Km uno sabe que por cinco años no tiene que hacerle nada”, concluyó, recordando además que para quien no tiene tarjeta de crédito o saldo disponible, hay otros planes para acceder a un motovehículo. Es cuestión de consultar qué se adecua a cada bolsillo.