La ocupación apenas alcanzó el 20% el fin de semana largo

Durante el feriado de ayer, en que se conmemoró el Día de la Soberanía Nacional, desde la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) confirmaron que “fue muy poco el movimiento”. Al respecto, el presidente de la entidad, Juan Manuel Acedo, comentó a UNO : “Se llegó al 20%. Incluso en la costa del Uruguay estuvo muy bajo el nivel. En Concordia, que es una de las ciudades limítrofes con Uruguay, hubo como mucho 15% de ocupación. Federación estuvo por encima del 30%, por lo que tenemos hasta ahora, aunque se esperaban un par de contingentes, pero no iba a variar mucho”.

No obstante, rescató: “Donde estuvo completo todo el fin de semana largo fue en las termas de Pueblo Belgrano, cerca de Gualeguaychú. Hicimos un sondeo especial ahí porque estuvieron al 100% todos los días y llamó la atención, con la llegada de mucha gente de Buenos Aires que fue por la cercanía, y también gran cantidad de uruguayos, que ya sabemos que andan en la zona”.

Pesca.jpg La pesca es una actividad con muchos adeptos Gentileza: Turismo Diamante

En tanto, ayer se aguardaba la posibilidad de que se incrementara el número de excursionistas –personas que viajan y en el día retornan a sus hogares– desde ciudades de cercanía dentro de la misma provincia, de no más de 100 kilómetros a la redonda, pero sin revertir la tendencia de un fin de semana largo “muy flojo”, sobre el que muchos sectores lamentaron que no se traslade a otra fecha para que no coincidiera con el balotaje, ya que suele aportar recursos al sector turístico para realizar las refacciones y arreglos necesarios para prepararse para la temporada estival. Sobre el tema, Acedo aseguró: “Este fin de semana largo que pasó significaba mucho para la actividad, porque se generaban fondos para poner a punto las instalaciones de muchas empresas”.

Próximos feriados

Ahora restan dos fines de semana largos en el año: el feriado del 8 de diciembre, que se conmemora el Día de la Virgen de la Inmaculada Concepción, que en esta oportunidad cae viernes y se suma al sábado y el domingo; y el lunes 25, cuando se celebra la Navidad. “Creemos que la gente va a responder a esos fines de semana. El 8 de diciembre no es trasladable, pero cae viernes este año, y el 25 cae lunes. Suelen salir en diciembre sobre todo quienes tienen planificadas sus vacaciones recién a partir de la segunda quincena de enero o para el mes de febrero. Pensamos que va a haber movimiento porque la gente está cansada y no pudo salir este fin de semana lago. A nosotros nos va a servir muchísimo que haya ocupación”, afirmó el presidente de la CET.

Termas.jpg La ocupación llegó al 20% el fin de semana largo en Entre Ríos Gentileza: Federación te enamora

En tanto, durante estos dos fines de semana largos el sector de los prestadores turísticos están expectante al rumbo de la economía en las próximas semanas, en medio del escenario político que se presente de aquí en más en el país a partir del triunfo de Milei. Si bien en otros años para el fin de semana largo de noviembre ya podían definirse las tarifas para el verano, el panorama actual derrumba esta posibilidad. En torno a esta cuestión, Acedo analizó: “Debemos medir el impacto que va a tener este resultado de las elecciones de este domingo también. Tenemos que esperar a ver cómo impacta en las tarifas de energía y demás. Así que creo que estamos todavía a más de 15 días de poder fijar precios. Yo diría que recién para el 7 de diciembre vamos a tener una aproximación de los mismos, pero porque el tiempo no nos permite estirarnos más. Incluso puede llegar a haber movimiento de tarifas durante la temporada, que es una cosa que no se hace normalmente”.

Por otra parte, ante la consulta de UNO, recordó que la temporada estival comienza habitualmente durante el feriado del 8 de diciembre: “La fecha que se maneja generalmente para abrir oficialmente la temporada de verano es desde ese fin de semana en adelante; depende de los municipios van entre el 10 y el 20 de diciembre, y conjuntamente con la apertura de la temporada, realizan la habilitación de playas, que este año no vamos a tener por la crecida de los ríos, o por lo vemos es lo que se prevé”, dijo por último, haciendo hincapié en las otras múltiples opciones que tiene Entre Ríos para atraer turistas, como las playas en arroyos, los parques acuáticos, las termas, los carnavales y fiestas populares y demás.

En este marco, días atrás el secretario de Turismo de Federación, Carlos Miller, remarcó que el Parque Acuático Termal de su ciudad, famoso por sus toboganes para distintas edades, la plaza náutica, una impresionante Piscina de Olas y un recorrido de 550 metros de río lento que incluye un tramo de río rápido, entre otros atractivos, va a ampliarse próximamente. Esto se hará con el financiamiento del Programa Nacional ´50 destinos´ del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, cuyo objetivo es fortalecer los destinos mediante la diversificación de la oferta, a través de la ejecución de obras de infraestructura. “La ampliación del Parque Acuático de Federación contempla la construcción de un tobogán llamado Torbellino, compuesto por una torre de lanzamiento de 15 metros de altura. Será un tobogán cerrado de fibra de vidrio conformado por un aquatubo que se conecta a una ´olla´ y una piscina”, explican en el sitio federación.tur.ar, dando cuenta de que la innovación es clave para seguir con el desarrollo turístico en la región.