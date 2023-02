La Municipalidad y organizaciones discutieron sobre las personas en situación de calle

Como una de las conclusiones, se acordó un nuevo encuentro para conformar una mesa de trabajo en conjunto.

Patricia Romero, de Cáritas, dijo que la Red “agradece el espacio de diálogo y está a dispuesta a colaborar” y reivindicó que la actual gestión municipal "es la única que brindó una respuesta" al problema de las personas en situación de calle.

Por su parte, Daniela Barreto, de Red Puentes, afirmó en la reunión que se debe trabajar en “soluciones integrales ya que la problemática es compleja y multicausal”.

Luego, en diálogo con UNO, explicó que desde la Red por los Derechos de las Personas en Situación de Calle pidieron a las autoridades municipales "que no se vuelva a sacar de manera violenta a las personas de los espacios públicos".

La referente adelantó que la "Mesa de Trabajo" (cuya conformación aún no terminó de definirse) mantendrá otra reunión el jueves 2 de marzo para empezar a discutir "cuestiones estructurales" para resolver o atenuar el problema. Algunos de estos puntos serían un protocolo de intervención con personas en situación de calle, la atención específica a estas realidades a través del Servicio de Atención al Vecino (147) y un equipo móvil para asistir a estas personas, todo contenido en la ordenanza 9.394 del año 2016.

"Si llegamos a esta situación de tantas personas en la calle es porque las políticas publicas no son suficientes. La situación no da para más e invisibilizar o correr a las personas de la calle no va a dar la solución", advirtió Barreto.

A su turno, Marcelo Barsuglia, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná, celebró que el Municipio “haya tomado cartas en el asunto porque es una situación que hace años se esconde bajo la alfombra”.

En la reunión se analizaron las afirmaciones de la Red sobre el desalojo a las personas que dormían en la Plaza 1° de Mayo practicado el 9 de febrero por personal de la Dirección municipal de Control Urbano. La coalición de organizaciones había repudiado que la medida atentó contra "derechos humanos fundamentales e incumpliendo el artículo 8 de la ley" de Situación de Calle y Familias Sin Techo (27.654).

Ese artículo establece que "las personas en situación de calle o en riesgo de situación de calle tienen derecho al acceso y uso de los servicios, de la infraestructura y de los espacios públicos sin discriminación por su condición de vulnerabilidad". Sin embargo, aclara que ese acceso y uso "no puede configurarse en una acción organizada y permanente" y que "el Estado debe procurar evitar el uso coercitivo de la fuerza pública, para ello debe agotar todas las instancias de articulación de las acciones y medidas asistenciales".

En cambio, el secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, defendió el desalojo. “Sólo puede aseverarse algo así desconociendo las acciones que el Municipio viene desarrollando para dar, justamente, estricto cumplimiento a la Ley 27.654”, observó y explicó la aclaración del mencionado artículo.

Por lo tanto, agregó el funcionario, "no debe someterse a una persona en situación de calle a que la prestación asistencial se organice en forma permanente en el espacio público. Hay que actuar de manera integral e interdisciplinaria y eso es lo que hace el Municipio en forma coordinada y desde distintas áreas”.

Según indicaron a UNO desde la Red, las personas que fueron desalojadas volvieron en los últimos días a dormir en la Plaza central de Paraná o en las veredas aledañas.

Centro de Integración

El Municipio de Paraná cuenta, a partir de esta gestión, con el primer y único Centro de Integración de personas en situación de calle de la provincia. Ubicado en Belgrano 587, presta atención las 24 horas todos los días del año. Desde que abrió sus puertas pasaron más de 400 personas, recibiendo todo tipo de asistencia”, informó la secretaria de Políticas Sociales, Inclusivas y Comunitarias, Eliana Ramos.

A la fecha se encuentran alojadas allí 34 personas. Según evalúan las organizaciones de la Red por los Derechos..., ese Centro es necesario pero no suficiente. "Sólo en la Plaza 1° de Mayo se le da de comer todas a las noches a más de 150 personas", graficaron para dimensionar la población.

Entre otras acciones, el espacio de calle Belgrano brinda tramitación de DNI, acompañamientos en trámites judiciales y legales, pensiones, entrenamientos laborales, acompañamiento en los tratamientos médicos, talleres de alfabetización, ámbitos de escucha y contención, asambleas y articulación con equipos interdisciplinarios de salud mental.

“Se busca desplegar un sistema de atención que incluya el ingreso, progreso y la externación de las personas alojadas, y que genere las condiciones para su reinserción social y laboral en la comunidad”, aseguró Ramos.