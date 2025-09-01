Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos Héctor Daer, titular de la CGT, estará este jueves en Paraná en un acto con sindicatos entrerrianos y candidatos a legisladores nacionales del frente peronista. 1 de septiembre 2025 · 15:35hs

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos.

El secretario general de la CGT, Héctor Daer, estará presente este jueves en Paraná en un encuentro de sindicatos entrerrianos, junto a los candidatos a legisladores nacionales del frente peronista, Adán Bahl, Guillermo Michel, Adriana Meza Torres y Marianela Marclay.

Fuerza Entre Ríos convoca a trabajadores y trabajadoras a participar de un encuentro encabezado por el dirigente sindical, que se llevará a cabo este jueves en el camping de Atsa (Don Bosco 2906) de Paraná, a partir de las 17.

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial Infraestructura educativa: se hicieron ocho licitaciones para arreglos en escuelas

Héctor Daer encabezará un encuentro sindical en Paraná junto a candidatos del peronismo Héctor Daer (1).jpeg La propuesta abarca a diversos sindicatos de toda la provincia con el propósito de analizar e intercambiar sobre la situación que atraviesan los trabajadores del país y de Entre Ríos en particular.