Plan Calle a Calle: la Municipalidad de Paraná realizó trabajos en Rondeau y Fraternidad

La Municipalidad de Paraná continúa con el Plan Calle a Calle donde se realizan tareas de mantenimiento y bacheo. Se utilizan nuevas tecnologías de asfalto.

26 de agosto 2025 · 19:20hs
La Municipalidad de Paraná continúa con el programa Calle a Calle.

La Municipalidad de Paraná continúa con el programa Calle a Calle.

La Municipalidad de Paraná continúa con el programa Calle a Calle con una planificación organizada de trabajos para la recuperación de distintas arterias. Este martes, las tareas de saneamiento se realizaron en calles Rondeau y Fraternidad, que incluyó también arreglos sanitarios tras la reparación de caños de agua.

Sobre el Plan Calle a Calle

“Es importante el control del bacheo, en calle Fraternidad realizamos un trabajo preventivo de fresado y luego con el bacheo en caliente”, indicó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.

Pavimentación calle Rondeu

“Los arreglos menores se realizan con asfalto en frío, una nueva tecnología que el Municipio aplica en distintas arterias que nos ayuda a tener rápida acción y permitir la transitabilidad y la seguridad vial para los vecinos de la zona”, añadió el funcionario.

Con el programa Calle a Calle se está trabajando en cinco frentes de obras en distintos puntos de la capital entrerriana. Hirschfeld detalló que “el Municipio tiene una planta de asfalto en caliente que produce cuarenta toneladas diarias y una producción de 15 a 20 toneladas de asfalto en frío, que se compra para los arreglos menores que venimos desarrollando”, explicó el funcionario.

