La Multisectorial de Derechos Humanos convocó a marchar "en un contexto adverso al pueblo"

La Multisectorial de Derechos Humanos convocó a marchar este domingo a una sola marcha y acto, pero habrán sectores que no adherirán a la propuesta

La Multisectorial de Derechos Humanos convocó a marchar este domingo 24 de marzo bajo la consigna "La Patria no se vende, Memoria, Verdad y Justicia, el pueblo se defiende". La movilización será desde las 17 horas de Plaza Sáenz Peña a Plaza Alvear y se realizará una parada en la jefatura Departamental de Policía para repudiar la violencia institucional con el caso Ariel Goyeneche. La Multisectorial convocó a una sola marcha y acto, pero habrán sectores que no adherirán a la lectura del documento que cierra la movilización.

Por su parte Lucía Tejera, abogada en causas de Lesa Humanidad, agregó: “Este año la Multisectorial marcha bajo las consignas de La patria no se vende, Memoria, Verdad y Justicia, el pueblo se defiende. Vamos a las calles a resistir la crueldad y la deshumanización que este gobierno está llevando a cabo con todas las medidas que está tomando a nivel económico y también a nivel cultural, porque encontramos ciertas similitudes con la dictadura, no solamente en el proyecto económico, que entendemos que solo es posible si hay también un cambio cultural que están haciendo contantemente y generan distintas provocaciones al campo popular y a los derechos que hemos conquistado en todo este tiempo, no solo en el campo de DDHH sino en la amplitud y la inclusión de derechos que venimos haciendo hace mucho tiempo en nuestra patria”.

marcha 24 de marzo memoria 2.jpg Foto: UNO/Diego Arias

Asimismo, opinó: “Creemos que también se está llevando adelante una política de hambre, que esa es la crueldad principal que llevan porque con hambre no se puede pensar y creo que también es lo que quieren y por eso también es una convocatoria para este domingo a las 17 para poder resistir eso y dar cuenta que somos un montón los que resistimos y no queremos convivir con la crueldad ni con la deshumanización de nuestro pueblo”.

Además Víctor Sartori, secretario de Organización de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el gremio formará parte de la convocatoria y convocó a los trabajadores estatales a participar, así como a toda la comunidad "en un contexto donde se pretende poner en discusión los 30 mil compañeros detenidos-desaparecidos, porque de fondo está la justificación del golpe de Estado y justificar las políticas que se llevaron adelante en aquel momento".

El recorrido

La concentración será a las 17 desde Plaza Sáenz Peña y continuará por las calles del centro de la capital entrerriana para culminar en Plaza Alvear, en la zona de la placa de los detenidos-desaparecidos. Los convocantes señalaron que "habrá una sola marcha desde la Multisectorial y también convocamos a un único acto".

ARIEL GOYENECHE.jpg

Además, la marcha detendrá su paso en la sede de la Jefatura Departamental de Paraná de la Policía de Entre Ríos “en relación a la escalada de violencia institucional que desde DDHH venimos denunciando. Decidimos con el último caso públicamente conocido, porque debe haber más, que es el de Ariel Goyeneche, parar en el recorrido de la marcha en la Departamental para denunciar la violencia institucional que estamos viviendo en Paraná y que gran parte de esa violencia son los pibes pobres de las barriadas de nuestra ciudad y necesitamos y denunciamos que eso está sucediendo y exigimos que cese y se capacite a las fuerzas policiales y de seguridad en el abordaje de situaciones que no necesitan y no deben ser violentas en cualquier detención”, indicaron.