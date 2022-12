La magia de la Navidad llegó gracias a Suma de Voluntades

Más de 300 chicos recibieron su regalo de Navidad en el barrio San Martín.jpg Más de 300 chicos recibieron su regalo de Navidad en el barrio San Martín Juan Manuel Hernández / UNO

Así lo confirmó a UNO Anabella Albornoz, integrante de Suma de Voluntades, quien en medio de la entrega de los juguetes comentó: “No tenemos palabras para describir tanta emoción. Queremos agradecer a toda la comunidad. En estos nosotros somos la anécdota, acá los grandes protagonistas son los niños y la comunidad que siempre nos acompaña”.

“Es una de las campañas más lindas de todo el año, no solo porque fomenta la cultura del encuentro y de la solidaridad, sino que también nos llena de esperanza. Ver la cara de felicidad y emoción de los gurises no tiene precio. Esta campaña hace visible los mejores sentimientos de nuestra comunidad. No nos alcanzan las palabras de agradecimiento, porque es mucha la gente que se suma. Es más que el regalo: abarca un mensaje de esperanza, unión, paz y amor no solo para los chicos sino también para los adultos, que al pasar del tiempo nos alejamos de ese niño que fuimos”.

“Fueron 896 chicos los que escribieron a Papá Noel, con toda la magia que eso implica: hacer la nota, desear algo”, añadió entusiasmada.

A su vez, hizo un balance de toda esta campaña y de las acciones llevadas a cabo a lo largo de este año y subrayó: “En general, en base al balance que hacemos de Navidad y de todo lo que se hace durante el año, tenemos que destacar que la gente nos ha regalado el deber de la esperanza. Siempre acompañando causas nobles, nos permite renovar la esperanza acerca de que otro mundo es posible, que otra realidad es posible”.

La magia de la Navidad llegó este domingo al barrio San Martín.jpg La magia de la Navidad llegó este domingo al barrio San Martín Juan Manuel Hernández / UNO

Asimismo, anheló: “Nuestro deseo para 2023 es que nos siga manteniendo unidos, confiando y transformando realidades”.

También agradeció a Roberto Oreja Gómez, el presidente de la vecinal San Martín, que siempre los acompaña en los proyectos. Comprometido con su labor, Gómez concluyó: “Más allá de ser el presidente de la Vecinal, la verdad es que me siento parte de Suma de Voluntades también. Y quiero agradecerles a los padrinos que siempre están acompañando esta iniciativa. Mi deseo es que en 2023 podamos seguir trabajando todos juntos y unidos”.