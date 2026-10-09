La Feria del Día de la Madre se desarrollará durante el fin de semana largo, con artesanías, emprendimientos, antigüedades y dos patios gastronómicos.

La Feria del Día de la Madre reunirá más de 200 puestos en la Costanera Baja de Paraná.

Este viernes comienza una nueva edición de la Feria de Artesanos y Emprendedores por el Día de la Madre en la Costanera Baja de Paraná. La actividad se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, de 10 a 21, en el sector de la Plaza de las Colectividades y Puerto Nuevo, con una amplia variedad de opciones para quienes busquen regalos y propuestas para compartir en familia.

Durante el fin de semana largo, el paseo reunirá más de 200 puestos de artesanos, emprendedores, gastronómicos y anticuarios. La oferta incluirá productos de elaboración artesanal, creaciones de emprendedores locales y objetos de distintos rubros, en una propuesta pensada para atraer tanto a vecinos como a visitantes.

La iniciativa busca generar un espacio de comercialización directa y acercar al público las producciones de quienes desarrollan sus actividades en la ciudad. Además, la cercanía con el Día de la Madre convierte a la feria en una alternativa para encontrar regalos y conocer propuestas de distintos sectores.

Dos patios gastronómicos

La programación también contará con dos patios gastronómicos que reunirán a 25 productores locales. Allí se ofrecerá una variedad de opciones para quienes deseen recorrer el paseo y disfrutar de una pausa durante la visita.

La combinación de artesanías, emprendimientos, antigüedades y gastronomía apunta a consolidar un espacio de encuentro durante los cuatro días de actividad, con alternativas para diferentes públicos y edades.

Apoyo a los emprendedores

La feria forma parte del calendario de actividades que impulsa la Municipalidad de Paraná junto con el sector privado. Estas iniciativas buscan fortalecer la comercialización de productos locales, generar oportunidades de venta y promover el vínculo entre productores y consumidores.

El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó la relevancia de la convocatoria y señaló que se trata de una de las fechas más esperadas del calendario municipal, por las expectativas que genera entre los emprendedores y productores de la ciudad.

En ese sentido, remarcó que las ferias integran una política de acompañamiento al sector emprendedor y contribuyen al desarrollo de la economía local, al ofrecer espacios para exhibir y comercializar productos.