La crisis impactó en la demanda de tratamientos estéticos en Entre Ríos

Ácido hialurónico.jpg El uso más difundido del ácido hialurónico es el de dar mayor volumen a los labios

Así lo confirmó a UNO el médico de Chajarí José Luis Brunini, quien es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y atiende pacientes de toda la provincia. Sobre este tema, explicó: “Los cirujanos plásticos no solamente hacemos la parte quirúrgica, sino también todo lo que son tratamientos estéticos, ya sea toxina botulínica, rellenos con ácido hialurónico, o la colocación de hilos de PDO –hilos de polidioxanona, que son unas hebras finas que se introducen bajo la piel generando efectos de soporte para mejorar la flacidez– que están ahora muy de moda. Habitualmente son los tratamientos con más demanda, pero lo que está pasando ahora es que los productos han subido mucho, ya sean las prótesis mamarias como la toxina botulínica y el ácido hialurónico. Aumentaron los valores de los implantes y los demás insumos, que en dólares cuestan más o menos lo mismo, lo que pasa es que acá el dólar aumentó notablemente desde el año pasado, y por eso son cirugías y procedimientos que se han vuelto más costosos en relación a los incrementos de los sueldos: el ácido hialurónico y la toxina botulínica subieron en un año entre cuatro y cinco veces. Y obviamente esto hizo bajar la demanda, o la gente ha buscado otra alternativa”.

En este marco, observó que la crisis también afectó al sector: “Lo que ha bajado sobre todo es la demanda son de tratamientos, porque el que está dispuesto a operarse de alguna forma lo hace”.

botox-1.jpg La aplicación de toxima botulínica es uno de los tratamientos más pedidos

Si bien prefirió no mencionar cifras, ya que aclaró que cada diagnóstico es particular en base a la necesidad del paciente, aseguró: “Uno siempre trata de afinar los números en detrimento de su honorario, porque al valor del producto no lo manejamos nosotros, al precio lo pone el laboratorio y uno tiene que comprarlo. Y los sueldos no han subido en un año cuatro o cinco veces; tengo pacientes que son empleadas con un sueldo promedio y ahora no se pueden hacer más estos tratamientos, sumado a que no es algo de extrema necesidad y a la gente le subió la luz, el gas y demás, y ocupa el dinero en otra cosa”.

Usos de los productos más demandados

El botox es una toxina que impide temporalmente el movimiento de un músculo y a menudo se utiliza para suavizar arrugas en la cara, aunque también se uso en medicina para tratar los espasmos de cuello, la sudoración excesiva, el bruxismo, la vejiga hiperactiva, el ojo perezoso y otras afecciones.

El ácido hialurónico también tiene múltiples utilidades: este agente aumenta la hidratación de la piel, disminuyendo las arrugas y mejorando la elasticidad y firmeza cutánea; se usa además para dar volumen a los labios y para hacer rinomodelación. También se inyecta en las articulaciones y esto ayuda a evitar que se produzcan fricciones dolorosas; y además se aplica en los cartílagos funciona como reconstituyente, entre otras opciones.

Ranking de los tratamientos estéticos más elegidos

Con respecto a cuáles son las cirugías más pedidas, Brunini señaló que los implantes mamarios es la principal en el caso de las mujeres y afirmó que “se están haciendo mucho”. Al respecto, indicó: “Siempre es una intervención que se requiere bastante, sobre todo en chicas más jóvenes, por ahí chicas de 20 para arriba, aunque después hay un mix de todo en la demanda”.

También mencionó que actualmente muchos hombres solicitan la blefaroplastía para corregir los párpados caídos. “Eso en los hombres da una sensación de cansancio, y esa es una cirugía que ellos están demandando bastante ahora. Las mujeres también, aunque en el caso de ellas hay muchas otras cirugías que encabezan las preferencias”.

En cuanto a las aplicaciones de toxina botulínica, ácido hialurónico y otras opciones similares, sostuvo: “Creo que las mujeres obviamente son las que más concurren a hacerse tratamientos, pero también últimamente los hombres. Si bien no en la misma proporción, se están haciendo tratamientos y lo que más buscan es algo como el Botox para tener menos arrugas en el entrecejo y en la frente. Las mujeres, aparte del Botox, piden rellenos para perfilar los labios, engrosarlos, modelar su perfil, reposicionar el óvalo facial, o la parte de los malares”.

Por último, hizo hincapié en que tanto las cirugías estéticas como los tratamientos de aplicación de los productos en los que es imprescindible tener conocimientos precisos de anatomía, debe realizarlos un médico especializado en el tema, ya que esto evita complicaciones que pueden tener secuelas graves.