La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, cada vez más complicada

La medida se adopta en medio de un panorama muy crítico: los 109 empleados no han cobrado los aguinaldos de 2024 y además sólo les cancelaron el 30% de los salarios de diciembre.

El comunicado de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís

Firmado por su presidenta, María Fernanda Albornoz, la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís fijó su postura de la realidad que atraviesa y lo hizo a través de un comunicado. Es de recordar que la institución atiende a 117 niños y adultos con discapacidad profunda y que hoy por hoy la incertidumbre es total en relación a su futuro.

“La Asociación presta servicios actualmente a través de sus dos instituciones, a 117 jóvenes y adultos con discapacidad severa y/o profunda, siendo la única institución especializada en dichas discapacidades en toda la ciudad de Paraná”, comienza.

“La situación se ha tornado compleja en el tiempo debido a un atraso en la actualización del nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad en relación a los aumentos de salarios que han tenido lugar en los mismos períodos”.

Es bueno aclarar que en un segmento de la misiva enviada a los medios de comunicación, desde la entidad se mostraron una serie de gráficos que dan cuenta del estado de situación.

Enseguida anexa: “El 27,25 % de los recursos corresponden a prestaciones efectuadas a afiliados de Iosper”. Y aclara: “Si bien no resulta significativo dicho porcentaje, la situación se agrava al no haber recibido pagos desde hace aproximadamente seis meses por parte de la obra social (provincial) vía reintegros a sus afiliados, durante cuyo lapso de tiempo las erogaciones fueron solventadas por el resto de los ingresos provenientes de las demás obras sociales con las cuales trabaja la Asociación, no existiendo actualmente ya capacidad para seguir operando de la misma manera”.

“La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís no tiene convenio con Iosper, motivo por el cual la obra social no efectúa pagos directos a la Institución, sino que los efectúa a través de reintegros a sus afiliados y éstos abonan dichos montos a la Asociación cuando reciben los pagos, en situaciones en las cuales no pueden hacer frente a los mismos con sus propios recursos, sucediendo esto en la generalidad de los casos”, aclara.

Así es que a la fecha “la deuda exigible por parte de los afiliados por prestaciones brindadas por nuestra institución es de 132.584.389,86 pesos”.

Para el final, la nota expresa: “La Asociación Cooperadora, ha venido realizando y continúa haciendo incansables esfuerzos a nivel legal y político, para lograr los pagos en conjunto con sus trabajadores, a los cuales agradece profundamente junto con las familias que integran la comunidad institucional, el enorme apoyo recibido”.

Y cierra: “En este sentido, es que la Asociación Cooperadora ha decidido suspender todas las actividades en sus dos instituciones, no requiriendo la asistencia al lugar de trabajo a los trabajadores, hasta tanto se regularicen las remuneraciones adeudadas”.

Breve diálogo

UNO se comunicó con la presidenta de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís, María Fernanda Albornoz, poco después de recibir el comunicado, y le preguntó si quería agregar algo más. La respuesta fue que “no” y enseguida envió capturas de pantalla donde instituciones amigas se solidarizaban y se ponían a disposición de la entidad paranaense.

Enseguida se le consultó si esperaba soluciones en breve, al respecto respondió: “No se si a corto plazo, pero estoy muy esperanzada. No somos una institución que comenzó recién, llevamos 50 años”.

También se le preguntó si había tenido la posibilidad de dialogar con autoridades gubernamentales: “Tratamos de llegar a ellos, pero no pudimos”, contó.

Y agregó: “Sabemos que en Argentina el sector está mal y eso es de público conocimiento”.

La mirada de Utedyc

Varios días después, también con algo de latergo, desde la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), también brindaron su visión en relación a esta problemática, pues representa a los 109 trabajadores de la institución paranaense.

Al respecto, el Secretario General de Utedyc, seccional Entre Ríos, Pedro Lucas Comas se refirió al cuestión, lo hizo en declaraciones radiales vertidas en La Red 88.7.

“El 20 de diciembre vinieron desde la Cooperadora a contarnos de la deuda que mantiene Iosper con la institución, hasta ese momento no sabíamos nada”.

Los trabajadores acusan a la Asociación Cooperadora de no realizar los aportes correspondiente a las jubilaciones y obras sociales. En este sentido el histórico dirigente gremial manifestó: “Sabemos que han priorizado pagar los sueldos de los trabajadores y dejar de realizar los aportes jubilatorios. Ojo que tampoco los sindicales y de la obra social, sin embargo hemos contemplado que no se le corte la atención médica a los trabajadores”.

Y agregó: “De todos modos, lo de los aportes a la jubilación es un problema de a entidad con el Estado nacional, ahí no podemos hacer nada nosotros. Tampoco nos pidieron ayuda para que eso se cumpla”.

Más adelante, Comas hizo mención a que se busca ensuciar su gestión: “Nosotros siempre apoyamos a los trabajadores, pero sabemos que todo esto que pasa tiene por detrás una intención perversa de algunos compañeros que quieren ensuciar la gestión del gremio para en un futuro inmediato entrar en la conducción”.

Para el final, y dejando de lado las cuestiones gremiales y políticas, Comas destacó que “el de Iosper es una sistema perverso porque no le deposita directamente a la institución, lo hace a los afiliados a la obra social que después deben pagarle a la institución”.