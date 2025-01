Hay preocupación en los trabajadores de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís.

La angustia que genera la posibilidad de la pérdida de un trabajo es imposible describir con palabras. Por esta compleja situación atraviesan hoy unas 109 familias de Paraná que en el inicio de 2025 no saben qué ocurrirá con su fuente laboral: se trata de trabajadores de la Asociación Cooperadora San Francisco de Asís que sostiene a tres instituciones, la Escuela Privada de Educación Integral Nº 9 y el Centro de Día, ambos con el nombre del fundador de la orden de los franciscanos.

UNO charló con una persona que trabaja en uno de los dos lugares que forman parte de la Cooperadora, quien hizo saber la preocupación y el malestar que existe dentro de la comunidad. “De toda este inconveniente, lo que más llama la atención es que ninguna de las partes implicadas directamente informó a través de la prensa la situación ya que esto no es reciente y viene desde hace más de un año”, contó.

La cuestión es que hasta la fecha no hay datos claros con relación a lo que pasará con la institución, de igual forma, y según consta en un acta presentada en el Ministerio de Trabajo, la institución está en condiciones de promover un concurso preventivo, algo que tendría inicio una vez que culmine la feria judicial.

Para tener en cuenta, un concurso preventivo es un procedimiento judicial que permite a personas físicas y jurídicas renegociar las deudas con sus acreedores para evitar la quiebra. Se trata de una instancia previa a la declaración de quiebra.

De este modo, el deudor negocia con sus acreedores para reestructurar su pasivo y superar el estado de cesación de pagos.

“Hay mucha preocupación en la institución porque no sabemos si en febrero seguiremos teniendo trabajo”, le dijeron a UNO.

Deudas importantes

Según trascendió, un de las deudas más importantes es la que mantiene Iosper, la misma asciende a los 86.142.000 pesos. De igual manera bien vale la aclaración, es una deuda indirecta para con la Cooperadora San Francisco de Asís porque la obra social provincial lo que hace es pagarle a las familias por la prestación y estas, después, se encargan de abonar la cuota.

“Sabemos que ingresó algo de dinero de la deuda de Iosper luego que se conociera lo de la intervención, pero desde la Asociación Cooperadora no quisieron brindar detalles de lo que les ingresó para cancelar la deuda que tiene con los empleados”.

Según contó esta fuente, “al día de la fecha la deuda que la institución tiene con los empleados es del 50% del medio aguinaldo de junio 2024, todo el medio aguinaldo completo de diciembre 2024”.

A lo que agregó: “El problema es que el viernes se avisó que no tienen dinero para abonar los sueldos de diciembre”.

Otro dato que muestra lo complejo del panorama es que además del dinero adeuda, la cooperadora hace cuatro años que no realiza los aportes previsionales”.

“Todavía no hubo despidos, lo que si sabemos es que no se han renovado varios contratos de los empleados que han ingresado con modalidades nuevas de contratación en 2024. También ha renunciado a mucha gente, sobre todo por el desgaste que produce esta situación que no es para nada sencilla”, contaron.

Además, se aclaró que desde hace un tiempo vienen cobrando el sueldo de manera desdoblada. También, que hubo un achicamiento en la planta de empleados, una merma que comenzó después de la pandemia y hoy la institución trabaja con la mitad del personal que lo hacía antes que el Covid-19 cambiara la realidad del planeta entero.

Y la fuente insistió: “No echaron gente hasta ahora, pero por lo que han dicho ellos es porque no pueden indemnizar a las personas, pero está claro que están en un plan de reestructuración”.