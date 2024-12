La actividad náutica sigue creciendo y no hay lugar en guarderías para las embarcaciones

Fue en 2020 y 2021 cuando se incrementó la cantidad de embarcaciones, pero no ocurrió lo mismo con las guarderías, y la demanda de lugares para guardar lanchas, botes, yates y demás sobrepasó a los lugares disponibles. Desde entonces hay listas de espera en clubes y guarderías. Algunos sitios están remodelando su infraestructura para poder dar una respuesta a sus socios, se crearon otros espacios, pero no se da abasto y persiste el inconveniente de encontrar dónde guardar la embarcación.

Fuerte crecimiento la actividad náutica

Sobre este tema, Fabián Blumenblat, presidente del Club de Pescadores, analizó: “A partir de la pandemia hubo un boom en cuanto a compras, porque la gente no tenía en qué gastar: estaba todo cerrado, y después el tema ese del encierro generó que se valoren un poco más las actividades al aire libre, el disfrutar de nuestro río, el verde y la naturaleza, y eso hizo que la gente adquiera embarcaciones y el parque náutico en Paraná creció exponencialmente”.

En este marco, confirmó: “Desde entonces cuesta encontrar lugar para guardar la embarcación. Hay gente que me llama y me pregunta antes de comprar una si hay lugar; y dónde puede conseguir, porque si compra la embarcación no tiene dónde guardarla. Mi consejo es que primero encuentren una guardería y después compren, porque no hay lugar no sólo en el club de Pescadores, sino en todo Paraná, y a una embarcación no la podés dejar estacionada en la puerta de tu casa”.

Acto seguido, sostuvo: “Hoy es una falta bastante importante lo que son espacios para guardería náutica, y ante esto hay gente que compra y guarda en un garaje común de autos, pero después el traslado hasta el río es un tema. El sacarla de un lugar céntrico o tener que atravesar todo lo que es la costanera un fin de semana con la embarcación atrás enganchada en el vehículo, son cosas que por ahí tiran un poco para atrás el uso”.

Las guarderías náuticas están saturadas por la alta demanda..jpg Las guarderías náuticas están saturadas por la alta demanda Juan Manuel Hernández / UNO

Acerca del Club de Pescadores, su presidente precisó: “Las guarderías náuticas contra la costa son ideales, pero están todas completamente saturadas. Nosotros tenemos guardadas en el club 140 embarcaciones, y aparte tenemos una lista de espera de 200 socios, porque es requisito ser socio para poder alquilar un lugar en nuestro Club. También el club Náutico está saturado, con muchísimas lanchas al aire libre guardadas en campo, y ahora están construyendo su segunda guardería”.

Importante demanda

Blumenblat además contó: “Nosotros somos un club muy de temporada y la gente aprovecha el buen clima para acceder al río. Los fines de semana, sobre todo sábados y domingos, estamos en un promedio por día de 60 a 70 embarcaciones bajadas, y también ocupan un gran lugar los trailers, porque muchos llegan con su lancha, más las que están guardadas en el club que tienen su trailer sobre le que se asienta la embarcación para poder trasladarla. Eso también nos complica un poco el espacio físico”.

El Club Náutico contruye una nueva guardería

Gabriel Baldi, del área de Prensa del Club Náutico, coincidió en que la plaza náutica aumentó muchísimo en los últimos años. “Después de la pandemia, hubo un boom en el crecimiento deportivo y recreativo en cuanto a actividades náuticas. Además de las embarcaciones particulares de los socios para uso recreativo, también hay un gran desarrollo en el Club de las actividades deportivas náuticas: por ejemplo, el plantel de canotaje del Náutico es el segundo mejor del país, deportivamente hablando, y cada vez reúne más adeptos. En kitesurf lo tenemos a Federico Aguilar, que estuvo en los Juegos Olímpicos, y es el entrenador de Catalina Turienzo, quien es de Bahía Blanca, pero representa al Club Náutico de Paraná. También tenés todo lo que es la actividad de remo, participando en cada vez mayor cantidad de competencias, y el wakeboard”.

Gabriel señaló que en el Club están haciendo una guardería nueva para contar con más espacio para las embarcaciones, y concluyó: “Por distintos conocidos que tengo con lancha, sé que en Paraná prácticamente no tenés lugar donde dejarla. Si te comprás una lancha hoy, no hay una guardería disponible y tenés que anotarte en lista de espera hasta que se desocupe algún lugar. Así que el Náutico está buscando agrandar ese espacio también”.