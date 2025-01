Joven llegó a dedo a Diamante para jinetear

En contacto con Fm vida Fortín Olmos, Fabricio relató que partió de Vera en la tarde del martes, en la mañana del miércoles se encontraba en la localidad de Crespo y ya con un transportista hablado para que lo acercase a Diamante. Sus familiares aseguraron en redes sociales que Pizarro ya está en Diamante.

Contó que desde muy chico ya comenzó a practicar este deporte que lo llevo a obtener premios en distintos certámenes de la región. Dijo que a lo largo de sus participaciones recibió golpes de todas clases, pero eso no le impidió seguir con entusiasmo. “Cuando me golpeo, no veo las horas de recuperarme para montar de nuevo”, dijo.

Gracias al conocido “Toro” Villasboas, hombre conocido en el ambiente de la jineteada, Fabricio logró conseguir monta: “Gracias Carlos Lencina y a todos los chicos que comparten para ayudar a mi hijo, él salió a dedo con su maleta llenas de sueños al festival de Diamante y sé que va a dar lo mejor de él y no importa el resultado solo poder participar y volver bien a casa. Gracias hermano Aníbal Toro Villasboas por todo lo que hiciste para que él pueda cumplir su sueño, gracias a la comisión y a los tropilleros por darles la oportunidad a los chicos nuevos... Suerte Fabri y disfruta!!! Muy orgullosa de vos hijo hoy te vas solito pero nuestros corazones están con vos!...Que Dios se tu guía!", expreso su mamá en las redes sociales.

La edición 2025 de este icónico festival de jineteada y folclore se lleva a cabo del jueves 9 al lunes 13 de enero de 2025 con la presentación de grandes artistas sobre el escenario, que alternarán con los mejores jinetes y tropillas de todo el país.

El festival

Viernes 10

AHYRE

FACUNDO TORO

Mateo Villalba

María Luz Erazún

Ballet Diamante Baila

Sábado 11

DOS +UNO

Maggie Cullen

Joel Hernández

Marina González

Estirpe Entrerriana

Ballet Diamante Baila

Domingo 12

SOLEDAD

Los del Gualeyán

Algarroba

Tolato Trío

Marcos Pereyra

Ballet Emoveré

Ballet Ancát

Lunes 13

INDIO LUCIO ROJAS

Monchito Merlo

Renato Fagundes

Sinfónica de Tambores

Los Tatas del Chamamé

Ballet Paranay

Ballet Emoveré

Tropillas

- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.

- "LA PAMPEANA" de Luis Amado – Realicó, La Pampa.

- "LOS HUMILDES" de Juan Acosta - Las Cuevas, Entre Ríos.

- "EL RELINCHO” de Tito Saluzzo – Las Varillas, Córdoba.

- "LA SIN QUERENCIA" de Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.

- “LOS TAITAS" de Julio Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.

- "LA YUNTA" de Roberto Leoz - Indio Rico, Buenos Aires.

- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.

- "LOS CALLEJEROS" de Miguel Ojeda - Coronel Pringles – Buenos Aires.

- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.

- "LOS PIGUELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.

- "LA COSTERA" de Oscar Viganoni – Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

- "LA ESPERANZA” de Luis Colli – Seguí, Entre Ríos.

- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.

- "EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.

- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.

- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.

- “LA SIN QUERENCIA” de Mario Olier – María Grande, Entre Ríos.

- "LA AMISTAD” de Cristian Jacobo – Feliciano, Entre Ríos.

- "LOS FOGONEROS" de Joaquín Rodríguez – Larroque, Entre Ríos.

- "EL ENTREVERO" de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.

Animadores

Miguel Gómez | Marcelo Pellejero | Chano Izaguirre

Payadores

Pedro Saubidet | Juan Carlos Rivero | Iván Hofstetter

Conducción

Santiago Miguel Rinaldi | Maia Sasovsky | Pablo Markocich

Conducción comercial

Fernando Muñoz

Entradas

Respecto a las entradas y a las plateas numeradas, se establecieron valores diferenciados y se podrán adquirir en 3 cuotas sin interés, con todas las tarjetas de crédito del Banco de Entre Ríos.

Los Menores hasta 12 años no pagan entrada.

La Entrada del Buen Contribuyente será para el jueves 9 y se entregarán dos (2) entradas gratuitas por contribuyente que se encuentre al día en las tasas municipales, hasta el mes de noviembre inclusive. Quienes tengan más de una propiedad a su nombre, deberán estar al día con todas las propiedades, y seguirán disponiendo solamente de dos tickets.

Además de la entrada para los contribuyentes que se encuentran al día, en esta edición se estableció la Preventa para Diamantinos, un beneficio para todos los vecinos de Diamante, Strobel y del Ejido, quienes podrán comprar sus entradas para los días: sábado 11, domingo 12 y lunes 13, al valor de $20000.

Para poder acceder a este descuento deberán presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio.

En el caso del Pase Libre con Certificado Único de Discapacidad, se trabajará con cupo diario, según lo establece la Ley Provincial N° 10.555; y en el caso de requerir acompañante éste abonará el 50 % del valor de la entrada.

En los próximos días se informará la fecha y modalidad de venta y/o entrega de las entradas.

Valor entradas

Jueves 9

General: $15.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $10.500

Plateas: $3.000

Plateas No Numeradas Laterales: $1.500

Conservadoras: $5.000

Viernes 10

General: $20.000

Jubilados: $14.000

Plateas: $5.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 2.000

Conservadoras: $5.000

Sábado 11

General: $25.000

Jubilados: $17.500

Plateas: $5.000

Plateas No Numeradas Laterales: $2.000

Conservadoras: $5.000

Domingo 12

General: $25.000

Jubilados: $17.500

Plateas: $10.000

Plateas No Numeradas Laterales: $4.000

Conservadoras: $5.000

Lunes 13

General: $25.000

Jubilados: $17.500

Plateas: $5.000

Plateas No Numeradas Laterales: $2.000

Conservadoras: $5.000

Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas | Sábado 11 | 18:30 Hs.

Recorrido

- Concentración Reserva Natural Tierra Chaná.

- Calle Presidente Perón hasta Tratado del Pilar

- Calle Tratado del Pilar hasta 3 de Febrero

- Calle 3 de Febrero hasta 9 de Julio

- Calle 9 de Julio hasta Eva Perón

- Calle Eva Perón hasta San Martín

- Calle San Martín hasta Urquiza, doblando por Echagüe

- Calle Alem hasta La Rioja

- Calle La Rioja hasta Brown

- Calle Brown hasta Entre Ríos

- Para finalmente bordear el campo Martín Fierro e ingresar por Brown.