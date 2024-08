Iosper garantizó la atención de pacientes de Caice

El gerente de Administración de Iosper, Arnoldo Schmidt, y la gerenta Prestacional, Valeria Kunzi, recibieron a familiares de afiliados internados en Caice, quienes plantearon que desde la institución se informó que si no se acordaban nuevos aranceles se caerá el convenio. En ese marco, se afirmó que Iosper “trasmitió tranquilidad, ya que desde la parte prestacional se analizará cada caso, de cada afiliado, para en encontrar la mejor solución posible”

Al respecto, el contador señaló que “no es cierto que desde febrero no se otorgan incrementos, ya que Iosper ejecutó de enero a julio de 2024 una suba en el pago a prestadores del 80,24 por ciento, sobre la inflación acumulada (que fue del 79,8 por ciento) y muy por encima del aumento de aportes que tuvo la obra social por los incrementos salariales de empleados públicos, que fue del 54,92 por ciento”.

En ese marco, advirtió que la estrategia del Caice “es presionar para obtener mayores aranceles”, y señaló que “llama la atención ya que sus directivos hagan esto, ya que conocen muy bien los aportes que recibió la Obra Social, cuáles fueron los incrementos que otorgó la provincia a los trabajadores, de qué modo se realizaron y que el aumento que se ejecutó excede lo recibido”.

Ante ese escenario, Schmidt ratificó que Iosper “no puede hacer lugar a incrementos sectoriales como requieren desde el Caice, ya que se otorgan aumentos al conjunto de los prestadores”, y confirmó que “la atención a los afiliados está garantizada”.

Iosper.jpg Rechazo. Cañete apuntó a la iniciativa presentada en Diputados.

Reclamo

Familiares gestionaron una entrevista al presidente de la entidad, Fernando Cañete, para exigirle una pronta solución ante la incertidumbre generada porque ambas instituciones no han firmado un nuevo convenio por no poder acordar los montos de las prestaciones.

“La obra social Iosper aún no ha firmado el nuevo convenio con el centro de rehabilitación y no ha actualizado los montos de las prestaciones desde febrero del corriente año. Desde el CAICE enviaron el mes pasado una carta documento, que tiene como fecha límite a lo que ellos solicitan este martes. Si para ese día no tienen respuesta, el convenio se daría de baja y los pacientes de Iosper deberán ser trasladados”, había señalado la hija de una de las personas internadas, quien comentó que entregarían a las autoridades de la obra social una nota firmada por familiares y pacientes.