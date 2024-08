CAICE: hoy familiares de pacientes se van a congregar en Iosper

La obra social Iosper y el centro de rehabilitación aún no firmaron un nuevo convenio. Si no llegan a un acuerdo, trasladarían a los afiliados internados.

Familiares de pacientes internados o en tratamiento en el Centro de Atención Integral y Cuidados Especiales (CAICE), en Paraná, anunciaron que hoy a las 8 se van a congregar en la sede el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper), en calle Andrés Pazos 243, para exigir hablar con el presidente de la entidad, Fernando Cañete, y pedirle una pronta solución ante la incertidumbre generada porque ambas instituciones no firmaron un nuevo convenio y no pudieron acordar los montos de las prestaciones.

“La obra social Iosper aún no ha firmado el nuevo convenio con el centro de rehabilitación y no ha actualizado los montos de las prestaciones desde febrero del corriente año. Desde el CAICE enviaron el mes pasado una carta documento, que tiene como fecha límite a lo que ellos solicitan este martes. Si para ese día no tienen respuesta, el convenio se daría de baja y los pacientes de Iosper deberán ser trasladados”, señaló la hija de una de las personas internadas, quien comentó que hoy entregarán a las autoridades de la obra social una nota firmada por familiares y pacientes.