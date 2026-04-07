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Intendentes vecinalistas advierten crisis por falta de recursos en Entre Ríos

Intendentes vecinalistas alertaron sobre la crisis económica, el aumento de demandas en salud, seguridad y educación, y la caída de recursos.

7 de abril 2026 · 10:42hs
Intendentes vecinalistas alertaron sobre la crisis económica

Intendentes vecinalistas alertaron sobre la crisis económica, el aumento de demandas en salud, seguridad y educación, y la caída de recursos.  

Con un fuerte tono de reclamo hacia el gobierno provincial, Intendentes vecinalistas expusieron la creciente presión que enfrentan los municipios. En un encuentro en Colón, los jefes comunales advirtieron que, en medio de un contexto económico adverso, las administraciones locales están asumiendo cada vez más responsabilidades en áreas clave como salud, seguridad y educación, sin el correspondiente acompañamiento de recursos.

Durante la jornada de este lunes, los mandatarios analizaron el escenario actual y coincidieron en señalar que la transferencia de obligaciones sin financiamiento pone en riesgo la sostenibilidad de los servicios básicos. En ese marco, remarcaron que el recorte en las coparticipaciones agrava la situación y limita tanto la planificación de obras como la respuesta a las demandas sociales.

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Intendentes vecinalistas

Reclamo de vecinalistas

En el marco de la reunión, que estuvo encabezada por José Walser (Colón), los mandatarios expresaron su preocupación por el incremento de demandas que hoy recaen sobre las estructuras municipales. Señalaron que las administraciones locales están absorbiendo funciones críticas en áreas como Salud, Seguridad y Educación, responsabilidades que competen directamente al Gobierno Provincial.

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"Esta situación, exige un esfuerzo extraordinario de las administraciones locales para no dejar desamparados a los vecinos", manifestaron los intendentes. Asimismo, advirtieron que "la disminución de recursos de las coparticipaciones, condiciona no solo la planificación de obras esenciales, sino también la sostenibilidad de los servicios básicos fundamentales para la comunidad".

Los referentes vecinalistas reafirmaron que "el municipalismo es el motor de crecimiento de la provincia" y subrayaron la "necesidad de trabajar en unidad para defender la autonomía y los recursos de sus pueblos".

Como cierre de la jornada, se anunció que el próximo sábado 18 de abril se llevará a cabo la asamblea del partido en la ciudad de Villa del Rosario. En dicho encuentro, se buscará profundizar la agenda de temas planteados y definir líneas de acción conjuntas ante la coyuntura actual.

vecinalistas Recursos Entre Ríos
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