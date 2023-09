Intendentes del PJ repudiaron la violencia hacia Ariel Weiss

Desde el grupo, se enfatizó: "Queremos ser bien claro en esto: podemos entender que estén muy nerviosos e incómodos porque los números ya no les cierran. Podemos comprender que les duela estar en la actualidad peleando en el tercer puesto con La Libertad Avanza, pero de ninguna manera esa frustración justifica la agresión. No se pueden admitir manifestaciones de estas características, que están reñidas con el espíritu democrático. La acción política imprescindiblemente requiere un riguroso respeto a la diversidad y opinión del oponente. Ir a la casa del adversario a insultar y generar malestar en niños es, directamente, una canallada", se enfatizó para agregar: "Ya lo dijo en un comunicado, nuestro candidato a gobernador Adán Bahl, más allá del contexto económico que nos afecta -especialmente en virtud de la deuda impagable y feroz que dejó el gobierno de Macri y Frigerio - atravesamos un escenario de confrontación extrema, donde las palabras se usan como piedras. No vamos a tirar piedras y todas las que vengan la vamos a usar para seguir construyendo en favor de Entre Ríos, por eso es nuestro deber señalar estas actitudes patoteras que nada tienen que ver con nuestro proyecto".

Se valoró: "Más para Entre Ríos viene a hacer un gobierno de confluencia, de confraternidad, para buscar con peronismo unido, otras fuerzas políticas y junto a radicales que no se sienten representados por la elite porteña que se apropió de esa alianza, la unidad que lleve a nuestra provincia a dar el salto de calidad que necesitamos. Lo queremos hacer por nuestro presente y por el futuro de todos nuestros gurises. Queremos que crezcan y se desarrollen acá, en esta tierra privilegiada por las oportunidades".

Finalmente se hizo saber: "Basta de actitudes violentas, señores, hablemos de proyectos. Basta de denigrar a los entrerrianos, hablemos de la provincia que viene. Hablemos de esperanza y de amor. Vamos todos, vamos por más para Entre Ríos".