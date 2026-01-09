Uno Entre Rios | La Provincia | mascotas

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

La Municipalidad de Paraná informó que la regulación del ingreso de mascotas en el balneario Thompson alcanza únicamente al sector de playa boyado.

9 de enero 2026 · 16:41hs
Los sectores donde pueden andar las mascotas en el balneario Thompson.

Los sectores donde pueden andar las mascotas en el balneario Thompson.
La Municipalidad de Paraná prohibió el ingreso de mascotas al balneario Thompson.

La Municipalidad de Paraná prohibió el ingreso de mascotas al balneario Thompson.

La Municipalidad de Paraná informó que la regulación del ingreso de mascotas en el balneario Thompson alcanza únicamente al sector de playa boyado, mientras que el resto del complejo continúa habilitado para la permanencia de animales de compañía.

Mascotas en el balneario Thompson
Los sectores donde pueden andar las mascotas en el balneario Thompson.

Los sectores donde pueden andar las mascotas en el balneario Thompson.

La aclaración surge a partir de las inquietudes planteadas por vecinos y organizaciones, que fueron escuchadas por el Municipio en el marco del diálogo permanente con la comunidad. En ese sentido, se remarca que la medida adoptada busca ordenar el uso del espacio público, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, higiene y convivencia durante la temporada de verano.

La Municipalidad de Paraná prohibió el ingreso de mascotas al balneario Thompson.

Balneario Thompson: por razones de seguridad, se restringe el ingreso de mascotas

tragedia en rosario: un incendio dejo 14 mascotas muertas y reavivo el debate por la pirotecnia

Tragedia en Rosario: un incendio dejó 14 mascotas muertas y reavivó el debate por la pirotecnia

El subsecretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que a los espacios habilitados para mascotas con los que ya cuenta el balneario Thompson se suman además los 50 metros previos al inicio del boyado, ampliando así las zonas disponibles para quienes concurren con animales de compañía.

LEER MÁS: Cuidado personalizado: la nueva generación de guarderías caninas que recrea el ambiente familiar

“Afortunadamente, es muy grande la afluencia de vecinos y turistas en nuestras playas, y eso obliga al Municipio a ir tomando distintas medidas que acompañen este crecimiento y prioricen la seguridad y la convivencia armoniosa de todos”, señaló el funcionario.

Además, manifestó que "el sector de playa boyado, destinado específicamente al ingreso al agua y a la permanencia de familias, niñas y niños, requiere cuidados particulares para preservar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios", por ese motivo, solo en ese sector puntual no está permitido el ingreso de mascotas.

Asimismo, se recuerda que, aun en los sectores habilitados, es fundamental que los perros permanezcan bajo la supervisión de personas adultas responsables, y que sus dueños recojan los residuos que produzcan, contribuyendo al cuidado del ambiente y al respeto por el espacio público.

Desde la Municipalidad de Paraná se reafirma el compromiso de seguir promoviendo el uso responsable y compartido de los espacios públicos, priorizando el bienestar colectivo y una convivencia armónica entre todos los vecinos y vecinas.

mascotas Thompson Paraná
Noticias relacionadas
Los trabajadores se convocaron en las escalinatas de la municipalidad de Concordia.

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

La Multisectorial de Derechos Humanos y la Rodher pidieron audiencia a Rogelio Frigerio y autoridades de la Comisión Bicameral de Derechos Humanos 

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses.

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Ver comentarios

Lo último

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Ultimo Momento
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Rogelio Frigerio elogió a Javier Milei por la puesta en marcha de obras en rutas entrerrianas

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Policiales
Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Pelea callejera entre un conductor e inspectores de Tránsito en La Paz

Me mataron en vida: el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

"Me mataron en vida": el doloroso testimonio de la madre de Facundo Bracamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Secuestraron mercadería sin documentación en el Puesto del Túnel Subfluvial

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Paso Cerrito: dos mujeres llevaban 130 celulares de contrabando hasta en el motor del auto

Ovación
Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

Primer podio para Kevin Benavides en cuatro ruedas

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Paz ya palpita el Triatlón Internacional 2026

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

La Liga Profesional lanzó su rediseño institucional con la silueta del hincha como símbolo

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Rocamora cayó en su primera presentación del 2026

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

Marino Hinestroza será el primer refuerzo de Boca

La provincia
Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Fuerte reclamo en Concordia por cesantía en la Municipalidad

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Interpelan a la Bicameral de Derechos Humanos por la situación del Registro Único de la Verdad

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Colón convoca a dos jornadas de movilización en defensa del Río Uruguay

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: Un orgullo para los uruguayenses

Presentaron la Fiesta Nacional de la Playa de Río 2026: "Un orgullo para los uruguayenses"

Dejanos tu comentario