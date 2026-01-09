Ingreso de mascotas: el Municipio precisó los sectores habilitados en el Thompson

La Municipalidad de Paraná informó que la regulación del ingreso de mascotas en el balneario Thompson alcanza únicamente al sector de playa boyado.

La aclaración surge a partir de las inquietudes planteadas por vecinos y organizaciones, que fueron escuchadas por el Municipio en el marco del diálogo permanente con la comunidad. En ese sentido, se remarca que la medida adoptada busca ordenar el uso del espacio público, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, higiene y convivencia durante la temporada de verano.

El subsecretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó que a los espacios habilitados para mascotas con los que ya cuenta el balneario Thompson se suman además los 50 metros previos al inicio del boyado, ampliando así las zonas disponibles para quienes concurren con animales de compañía.

“Afortunadamente, es muy grande la afluencia de vecinos y turistas en nuestras playas, y eso obliga al Municipio a ir tomando distintas medidas que acompañen este crecimiento y prioricen la seguridad y la convivencia armoniosa de todos”, señaló el funcionario.

Además, manifestó que "el sector de playa boyado, destinado específicamente al ingreso al agua y a la permanencia de familias, niñas y niños, requiere cuidados particulares para preservar un entorno seguro y agradable para todos los usuarios", por ese motivo, solo en ese sector puntual no está permitido el ingreso de mascotas.

Asimismo, se recuerda que, aun en los sectores habilitados, es fundamental que los perros permanezcan bajo la supervisión de personas adultas responsables, y que sus dueños recojan los residuos que produzcan, contribuyendo al cuidado del ambiente y al respeto por el espacio público.

Desde la Municipalidad de Paraná se reafirma el compromiso de seguir promoviendo el uso responsable y compartido de los espacios públicos, priorizando el bienestar colectivo y una convivencia armónica entre todos los vecinos y vecinas.