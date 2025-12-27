Imprudencia en el Parque Urquiza: detuvieron y le retiraron la licencia al conductor

Un joven realizó peligrosas maniobras con una Toyota Hilux en el Parque Urquiza. El hecho fue filmado, se viralizó y generó preocupación por la imprudencia.

Un joven protagonizó una peligrosa maniobra con su vehículo en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná . El episodio quedó registrado por la cámara de un teléfono celular y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El video, difundido por la cuenta Humor Paranaense, muestra el momento en el que el conductor, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, asciende por las barrancas del parque, realizando maniobras imprudentes.

El hecho ocurrió en las subidas de las calles Acuerdo de San Nicolás y Luis Etchevehere, ante la presencia de otros jóvenes que celebraban las infracciones de tránsito cometidas por el conductor.

Luego, el conductor fue arrestado y se le retiró la licencia de conducir.

El cuerpo de Inspectores de Tránsito Municipal de la Dirección de Control Urbano, labró un acta de infracción al vehículo Toyota Hilux blanca (dominio AA 290 BP). La misma, fue confeccionada y presentada ante el responsable del vehículo a las 17 de este sábado, 27 de diciembre, indicó ElOnce.

En la misma, se emplaza a Misael Fabián Reding, de 27 años, a comparecer ante el Juzgado de Faltas Municipal, a partir de las 48 horas de labrada el acta y dentro de los cinco días hábiles, “bajo el apercibimiento de hacer comparecer con la intervención de la fuerza pública”, indica el acta de infracción.