Uno Entre Rios | La Provincia | Parque Urquiza

Imprudencia en el Parque Urquiza: detuvieron y le retiraron la licencia al conductor

Un joven realizó peligrosas maniobras con una Toyota Hilux en el Parque Urquiza. El hecho fue filmado, se viralizó y generó preocupación por la imprudencia.

27 de diciembre 2025 · 18:11hs
Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza.

Foto: Gentileza/Humor Paranaense

Imprudencia total: manejó por las barrancas del Parque Urquiza.

Un joven protagonizó una peligrosa maniobra con su vehículo en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná. El episodio quedó registrado por la cámara de un teléfono celular y las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales.

El video, difundido por la cuenta Humor Paranaense, muestra el momento en el que el conductor, a bordo de una camioneta Toyota Hilux blanca, asciende por las barrancas del parque, realizando maniobras imprudentes.

La Municipalidad de Paraná informó que ya rigen los horarios de verano para los colectivos.

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Ante la ola de calor, el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores. 

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

LEER MÁS: Paraná: recuperaron elementos robados de la Asociación de Árbitros

Peligrosa maniobra en el Parque Urquiza quedó registrada en video

El hecho ocurrió en las subidas de las calles Acuerdo de San Nicolás y Luis Etchevehere, ante la presencia de otros jóvenes que celebraban las infracciones de tránsito cometidas por el conductor.

Luego, el conductor fue arrestado y se le retiró la licencia de conducir.

El cuerpo de Inspectores de Tránsito Municipal de la Dirección de Control Urbano, labró un acta de infracción al vehículo Toyota Hilux blanca (dominio AA 290 BP). La misma, fue confeccionada y presentada ante el responsable del vehículo a las 17 de este sábado, 27 de diciembre, indicó ElOnce.

En la misma, se emplaza a Misael Fabián Reding, de 27 años, a comparecer ante el Juzgado de Faltas Municipal, a partir de las 48 horas de labrada el acta y dentro de los cinco días hábiles, “bajo el apercibimiento de hacer comparecer con la intervención de la fuerza pública”, indica el acta de infracción.

Parque Urquiza Toyota Paraná
Noticias relacionadas
Rigen en todo el territorio provincial las medidas de control del fuego con la prohibición de realizar quemas durante la temporada estival 

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

La falta de acuerdo económico con el Municipio de Concepción del Uruguay paralizó el servicio de colectivos. La empresa asegura que no tiene para los sueldos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

La Multisectorial de Derechos Humanos de Entre Ríos expresó su repudio a las consecuencias del Decreto Nº 3.817 que desmantela eñ Registro Único de la Verdad y áreas de Derechos Humanos

Alertan sobre el desmantelamiento del Registro Único de la Verdad

Valle María espera una gran cantidad de visitantes para recibir el 2026

Crece la tendencia de celebrar el Año Nuevo al aire libre en campings y balnearios de la zona

Ver comentarios

Lo último

Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

Ultimo Momento
Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Policiales
Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Islas del Ibicuy: encontraron sin vida al hombre que desapareció mientras pescaba con amigos

Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Allanamientos por lavado de activos en Concordia

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: recuperaron elementos robados de la sede de la Asociación Argentina de Árbitros de Básquet

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Paraná: dos heridos de bala en la zona de avenida Ejército

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central

Ruta 12: chocó el guardarrail y quedó en el cantero central

Ovación
Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

Tenis: Lourdes Reisenauer, la mejor juvenil del 2025

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Franco Colapinto, de la Fórmula 1 a la carnicería de su ciudad natal

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

Gustavo Costas renovó su vínculo como entrenador de Racing

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

El Aston Villa del Dibu Martínez le ganó al Chelsea e igualó un récord histórico

La Justicia imputó a Chiqui Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La Justicia imputó a "Chiqui" Tapia por retención de aportes jubilatorios en la AFA

La provincia
Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Colectivos: la Municipalidad de Paraná informó los horarios de verano

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Ola de calor: el Ministerio de Salud recordó los cuidados para las personas mayores

Imprudencia en el Parque Urquiza: detuvieron y le retiraron la licencia al conductor

Imprudencia en el Parque Urquiza: detuvieron y le retiraron la licencia al conductor

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Entre Ríos: recordaron la prohibición de realizar quemas

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Concepción del Uruguay: dejaron de funcionar los colectivos

Dejanos tu comentario