Hoteleros y gastronómicos sufren los aumentos de luz y gas

Sobre el aumento de luz y gas, desde Fehgra consideran que perjudica mucho al sector. Sobre la economía dicen que no hay dinero para salir a cenar o viajar

En las principales ciudades turísticas se registran ocupaciones hoteleras por debajo del 20% y la gastronomía sufre una baja interanual del 12%. Si bien el representante de Fehgra descartó que se trate de "una crisis sin precedentes" confirmó que en ciudades como la capital provincial se vienen registrando despidos de trabajadores y apuntó al contexto económico del país, con un fuerte incremento de las tarifas y de los alquileres: "Estamos en un estado peligroso, porque esto nos aumentó mucho los costos y hoy la gente realmente no tiene dinero como para poder salir a almorzar o cenar, viajar e ir a un hotel", dijo a APF.

"Esperamos poder seguir aguantando este momento para que, cuando se recupere un poco la economía, podamos volver a salir rápidamente de esta crisis", agregó.

bares hoteles restaurantes turismo 1.jpg

Programa Cuota Simple no alcanza a gastronómicos

Barsuglia destacó la implementación del Programa Cuota Simple impulsado por el Gobierno nacional y que permite compras en 3, 6 y 12 cuotas con un interés "significativamente bajo". No obstante, lamentó que este beneficio no alcance al sector gastronómico: "Sirve para comprar pasajes de avión, colectivo o reservas en hoteles, pero no para la gastronomía", dijo.

Sabores de Paraná gastronomía Turismo 3.jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Fin de semana largo

En cuanto a los niveles de ocupación durante el último fin de semana largo, Barsuglia confirmó que fue de entre el 42 y el 50 por ciento. Indicó que esta cifra se dio también como consecuencia de la coincidencia con el Día del Padre, que en el país se celebró el pasado domingo 16 de junio.