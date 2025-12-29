Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local El empresario encabezó una inversión clave en Paraná con la nueva sede de Automotores Mega que cuenta con más de 4.200 m² y tecnología avanzada. Por Alan Barbosa 29 de diciembre 2025 · 20:14hs

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local.

El empresario Héctor Frattoni fue uno de los protagonistas del 2025 en el ámbito económico y comercial de Paraná, tras concretar una inversión de gran magnitud con la inauguración de la nueva casa central de Automotores Mega. Las modernas instalaciones, ubicadas en la zona del Acceso Norte de la capital entrerriana, cuentan con más de 4.200 metros cuadrados cubiertos y tecnología de última generación, marcando un salto cualitativo para el sector automotor de la región.

“Seguimos apostando a Entre Ríos con inversiones grandes y reales. Pudimos hacerlo en otra provincia, pero elegimos crecer acá y trabajar para que nuestra región sea cada vez mejor”, dijo el empresario.

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

LEER MÁS: Automotores Mega inauguró su nueva casa central en Paraná El proyecto se completó con la incorporación de la comercialización de vehículos Mercedes Benz, un objetivo largamente anhelado por la firma y que terminó de consolidar un año altamente positivo. Con una trayectoria sostenida y un fuerte compromiso con la provincia, Frattoni reafirmó su decisión de seguir invirtiendo en Entre Ríos, pese a contar con alternativas en otros puntos importantes del país. Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local Héctor Frattoni destacados 1 Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local.