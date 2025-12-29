Con títulos nacionales, oro en los Juegos Jadar y protagonismo colectivo, el luchador entrerriano cerró una temporada ideal y ya piensa en nuevos desafíos.

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo fue uno de los nombres propios del 2025 deportivo en Entre Ríos tras un año consagratorio en la lucha grecorromana. El entrerriano se quedó con la medalla de oro en los Juegos Jadar y completó una temporada perfecta con títulos en cada competencia que disputó, consolidándose en la categoría pesada a nivel nacional.

Entre sus logros se destacan los campeonatos en la Liga Metropolitana, el Nacional FALA, los Selectivos FALA y el Torneo de Lucha de Playa en Concepción del Uruguay. Más allá de los resultados individuales, Lubo remarcó el crecimiento del equipo que integra, con una estructura competitiva sostenida durante todo el año y la creación de un plantel femenino que elevó el nivel general.

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo de todo el grupo. En deportes así, nadie llega solo: el compromiso, la amistad y el trabajo en equipo son los que sostienen los logros”,

El compromiso, la constancia y el compañerismo fueron claves para atravesar un calendario exigente, con lesiones y desafíos propios. De cara al 2026, el objetivo estará puesto en los selectivos que otorgan plazas para los Juegos del Sur.

