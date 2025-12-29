Uno Entre Rios | Ovación | Jesús

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Con títulos nacionales, oro en los Juegos Jadar y protagonismo colectivo, el luchador entrerriano cerró una temporada ideal y ya piensa en nuevos desafíos.

Alan Barbosa

Por Alan Barbosa

29 de diciembre 2025 · 20:59hs
Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo fue uno de los nombres propios del 2025 deportivo en Entre Ríos tras un año consagratorio en la lucha grecorromana. El entrerriano se quedó con la medalla de oro en los Juegos Jadar y completó una temporada perfecta con títulos en cada competencia que disputó, consolidándose en la categoría pesada a nivel nacional.

Entre sus logros se destacan los campeonatos en la Liga Metropolitana, el Nacional FALA, los Selectivos FALA y el Torneo de Lucha de Playa en Concepción del Uruguay. Más allá de los resultados individuales, Lubo remarcó el crecimiento del equipo que integra, con una estructura competitiva sostenida durante todo el año y la creación de un plantel femenino que elevó el nivel general.

Se espera que el Mundial 2026 rompa todos los récords de asistencias.

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

A Ander Herrera lo sedujo la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

Ander Herrera seguirá un año más en Boca

LEER MÁS: Representantes de la Escuela Integral de Lucha lograron medallas en La Bombonerita

“Este reconocimiento refleja el esfuerzo de todo el grupo. En deportes así, nadie llega solo: el compromiso, la amistad y el trabajo en equipo son los que sostienen los logros”,

El compromiso, la constancia y el compañerismo fueron claves para atravesar un calendario exigente, con lesiones y desafíos propios. De cara al 2026, el objetivo estará puesto en los selectivos que otorgan plazas para los Juegos del Sur.

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

jesus lubo destacados 1
Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lucha Jadar desafíos
Noticias relacionadas
José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas.

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Milton Casco dejó River y llega a Colombia.

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

La categoría correrá la primera fecha del año en el circuito ubicado en Sauce Montrull.

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

El Chuzito González tendrá su segunda experiencia en el histórico equipo cordobés.

El Chuzito González jugará nuevamente en Atenas de Córdoba

Ver comentarios

Lo último

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Ultimo Momento
Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Jesús Lubo y un año dorado para la lucha entrerriana

Policiales
Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Dos autos chocaron a un equino en la ruta 14

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Incendio en la inmobiliaria Lorenzon

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Paraná: prisión domiciliaria para sospechoso de cometer estafas

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Ya son seis los detenidos por el homicidio en Colón

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Tragedia vial de Ruta 32: seguirá detenido el conductor acusado por la muerte de dos jóvenes de Crespo

Ovación
Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

Claudio Úbeda será el entrenador de Boca en el 2026

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Mundial 2026: desbordó la demanda de entradas

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

Milton Casco continuará su carrera en Atlético Nacional

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

José Antonio Machado y un cierre soñado sobre dos ruedas

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

Se inició la venta de anticipadas para la visita a Paraná

La provincia
Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

Falleció Víctor Brondi, un referente en la medicina pediátrica

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta por altas temperaturas para más departamentos de Entre Ríos

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

La Municipalidad intervino un cañería de agua averiada por empresa constructora

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

La Obra Don Uva, una misión que no se detiene

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Héctor Frattoni y una apuesta fuerte al desarrollo local

Dejanos tu comentario