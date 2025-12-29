Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite del hockey sobre patines

El árbitro paranaense hizo historia al dirigir finales mundiales, será jefe arbitral de World Skate América y llevó al hockey entrerriano a lo más alto.

El hockey sobre patines de Paraná escribió una página histórica durante 2025 con la presencia de Paulo Giraudo en los principales escenarios internacionales. El árbitro entrerriano fue protagonista del primer Mundial de Clubes de Primera División, disputado en San Juan, donde dirigió la final masculina entre Barcelona de España y Sporting Lisboa de Portugal.

Ese hito del paranaense se sumó a una temporada de altísima exigencia, que también incluyó la conducción de la final del Mundial femenino y una destacada labor en el Panamericano de Clubes y Selecciones.

“Ser parte de finales mundiales es un orgullo enorme; llegar desde Entre Ríos demuestra que con trabajo y constancia se puede crecer y representar a la provincia en lo más alto del deporte”, dijo Giraudo en los Destacados 2025.

Además, Giraudo fue designado jefe de árbitros de World Skate América, un rol de máxima responsabilidad que lo posiciona como referente continental. Su recorrido, iniciado en 2019, refleja un crecimiento sostenido y el desafío permanente de jerarquizar el arbitraje entrerriano en una disciplina históricamente dominada por otras provincias. Desde su lugar, destacó el avance del hockey sobre patines en Entre Ríos.

Paulo Giraudo, arbitraje entrerriano en la élite