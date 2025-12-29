El basquetbolista paranaense Luciano Chuzito González volverá a vestir la camiseta de Atenas de Córdoba para la presente edición de la Liga Nacional. Viene de jugar en la Liga de México en el equipo Diablos Rojos, donde fue subcampeón de la liga y tuvo un promedio por juego de 10.6 puntos y 2.5 rebotes y 3.1 asistencias.
El Chuzito González jugará nuevamente en Atenas de Córdoba
Tras su paso por los Diablos Rojos de México el paranaense Luciano Chuzito González regresa al Griego, donde jugó entre 2014 y 2016.
El entrerriano tendrá su segundo ciclo por el Griego, donde jugó entre 2014 al 2016. En Argentina su último equipo fue Peñarol de Mar del Plata en la edición anterior de la Liga Nacional.
Sobre su llegada afirmó: “Ya con ganas de empezar con los entrenamientos, conocer a mis compañeros y la idea del entrenador lo más rápido posible. Sé que hay mucho trabajo por hacer y confío que con mi juego y experiencia puedo ayudar al equipo a salir de esta situación incómoda. Me gusta competir y ganar e intentaré transmitirlo en el día a día”.
La trayectoria del Chuzito González
Unión de Santa Fe | 2006-07
Echagüe de Paraná | 2007/08
San Martín de Corrientes | 2008-10
Obras Sanitarias | 2010-11
Minas Tenis Clube – Brasil | 2011-12
Sionista de Paraná | 2012-13
La Unión de Formosa | 2013-14
Atenas | 2014-16
Quimsa | 2016-17
Instituto | 2017-19
San Lorenzo | 2019-20
Flamenco – Brasil | 2020-21
Quimsa | 2021
Instituto | 2021-23
Trotamundos de Carabobo – Venezuela | 2023
Minas Tenis Clubes – Brasil | 2023-24
Diablos Rojos – México | 2024
Peñarol de Mar del Plata | 2025
Diablos Rojos – México | 2025
Atenas | 2025-26