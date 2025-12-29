Uno Entre Rios | Ovación | Chuzito González

El Chuzito González jugará nuevamente en Atenas de Córdoba

Tras su paso por los Diablos Rojos de México el paranaense Luciano Chuzito González regresa al Griego, donde jugó entre 2014 y 2016.

29 de diciembre 2025 · 18:14hs
El Chuzito González tendrá su segunda experiencia en el histórico equipo cordobés.

El Chuzito González tendrá su segunda experiencia en el histórico equipo cordobés.

El basquetbolista paranaense Luciano Chuzito González volverá a vestir la camiseta de Atenas de Córdoba para la presente edición de la Liga Nacional. Viene de jugar en la Liga de México en el equipo Diablos Rojos, donde fue subcampeón de la liga y tuvo un promedio por juego de 10.6 puntos y 2.5 rebotes y 3.1 asistencias.

El entrerriano tendrá su segundo ciclo por el Griego, donde jugó entre 2014 al 2016. En Argentina su último equipo fue Peñarol de Mar del Plata en la edición anterior de la Liga Nacional.

La trayectoria del Chuzito González

Unión de Santa Fe | 2006-07

Echagüe de Paraná | 2007/08

San Martín de Corrientes | 2008-10

Obras Sanitarias | 2010-11

Minas Tenis Clube – Brasil | 2011-12

Sionista de Paraná | 2012-13

La Unión de Formosa | 2013-14

Atenas | 2014-16

Quimsa | 2016-17

Instituto | 2017-19

San Lorenzo | 2019-20

Flamenco – Brasil | 2020-21

Quimsa | 2021

Instituto | 2021-23

Trotamundos de Carabobo – Venezuela | 2023

Minas Tenis Clubes – Brasil | 2023-24

Diablos Rojos – México | 2024

Peñarol de Mar del Plata | 2025

Diablos Rojos – México | 2025

Atenas | 2025-26

Chuzito González Atenas Liga Nacional Básquet
