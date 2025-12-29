La Obra Don Uva, una misión que no se detiene Con vocación diaria, la institución acompaña a personas con discapacidad, ancianos y enfermos, promoviendo inclusión real y compromiso comunitario. Por Alan Barbosa 29 de diciembre 2025 · 20:43hs

La Obra Don Uva fue distinguida en los Destacados 2025 por su tarea sostenida en el acompañamiento humano y espiritual de personas con discapacidad, ancianos y enfermos. Con la Hermana Irma Villagra como apoderada legal y Santiago Maranzana en la coordinación general, la institución cerró el 2025 reafirmando una misión que se vive como vocación cotidiana.

La organización nuclea distintas instituciones que trabajan las 24 horas, los 365 días del año, con una mirada centrada en el cuidado cercano y la dignidad de cada persona. Durante el último año, no solo se cumplieron los objetivos planteados, sino que varios fueron superados, especialmente aquellos vinculados a la apertura hacia la comunidad. La propuesta de inclusión real, lejos de lo discursivo, se materializó en actividades compartidas que buscan generar disfrute genuino, como las producciones teatrales abiertas a todo público.

"Lo que hacemos no es un trabajo, es una misión. Apostamos a una inclusión real, vivida, donde se comparta y se disfrute, y agradecemos este reconocimiento con el corazón", coincidieron la Hermana Irma Villagra y Santiago Maranzana.