Harán estudio para facilitar diagnóstico de fibromialgia

Cabe recordar que la fibromialgia es una patología que produce cambios a nivel del sistema nervioso que favorece una sensibilidad aumentada a diversos estímulos . No obstante, no es sencillo dar con un diagnóstico dado que estos cambios no pueden ser detectados con pruebas comunes del ámbito clínico y, a la vez, los criterios aceptados por el Colegio Americano de Reumatología carecen de especificidad, ya que algunos signos y síntomas se comparten con otras enfermedades crónicas .

FIBROMIALGIA ESTUDIO 2.jpg

Young detalló a UNO que tomó conocimiento de esta enfermedad en el año 2017 gracias a una docente: “Ella me comentó que había pasado mucho tiempo y muchas dificultades antes de llegar al diagnóstico. Luego, en 2019, surgió la posibilidad de viajar a unas jornadas de divulgación sobre esta enfermedad que me invitó mi actual director del doctorado. Como se realizaba en Concepción del Uruguay, tuve la oportunidad de compartir con integrantes de FERAC, donde me contaron también sus experiencias respecto a cómo y cuándo fueron diagnosticadas” y agregó: “Ahí me di cuenta que el diagnóstico de fibromialgia, a diferencia de otras patologías, no es un camino directo y que puede tomar muchos años y recursos para quienes la padecen”.

El estudio

Según comentó la becaria de CONICET a UNO, el estudio está planteado como parte de su doctorado, pero el proyecto está conformado por siete personas que investigan temas relacionados a la fibromialgia donde se encuentran investigadores, docentes de la Facultad de Ingeniería de UNER, estudiantes de grado y otros becarios doctorales. Asimismo, Young destacó que también trabajan con parte del equipo médico del hospital de la Baxada y FERAC.

Young comentó que esta investigación tiene como base la hipótesis de que “la naturaleza crónica de la fibromialgia genera cambios a nivel del sistema nervioso, en el procesamiento sensorial y en el desempeño de tareas cognitivas, motoras y posturales y que dichas modificaciones pueden ser cuantificadas a partir de los estudios que proponemos. Esto daría como resultado un conjunto de indicadores con potencialidad diagnóstica”.

FIBROMIALGIA ESTUDIO 1.jpg

Respecto al desarrollo del estudio, explicó: “Consiste en la realización de dos tareas cognitivas, con el fin de evaluar el almacenamiento de información en la memoria de trabajo. En simultáneo, se registra la actividad eléctrica del cerebro a través del electroencefalograma (EEG) por medio de electrodos no invasivos colocados en el cuero cabelludo. Realizar el estudio lleva aproximadamente dos horas, dado que se realizan varias repeticiones de las tareas mencionadas. Por esto, la participación de los voluntarios es importante, dado que sin ellos el estudio no podría llevarse a cabo”. En este marco destacó la importancia de la difusión para buscar voluntarios: “Al participar de un estudio como voluntario estás contribuyendo al avance de la ciencia, ya que las herramientas desarrolladas quizás no te generen un beneficio a corto plazo como individuo, pero sí ayude a otras personas en el futuro. Además, es importante por el hecho de visibilizar que se está investigando sobre esta patología que por muchos años fue relegada”.

Embed

La investigadora detalló que precisan de 14 voluntarios registrados con diagnóstico de fibromialgia y 14 personas sin dicho diagnóstico y, una vez finalizada esta etapa, el siguiente paso será analizar los datos adquiridos. “Como parte de mi doctorado se planteó un segundo estudio para valorar las respuestas sensoriales y posturales de pacientes de fibromialgia, para lo cual se requiere cumplimentar con la aprobación del protocolo de estudio por el comité de ética y luego abrir una nueva convocatoria para quienes quieran participar”, agregó.

Consultada por lo que significaría la obtención de resultados que faciliten el diagnóstico de esta enfermedad, Young comentó: “Los resultados colaborarían a agilizar y simplificar el proceso de diagnóstico, el cual muchas veces es un proceso traumático y estigmatizante para las y los pacientes. Además la investigación en fibromialgia, si bien hay referentes a nivel nacional, aún le queda un largo camino por recorrer. La obtención de datos cuantitativos y objetivos respecto a esta patología en relación a parámetros cognitivos y sociales, brinda de cierta manera la validación de los síntomas y signos que los pacientes expresan”.