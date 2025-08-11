Con una emotiva jornada que combinó arte, sustentabilidad y comunidad, Haimovich Toyota presentó la 14° edición del concurso internacional Toyota Dream Car, una iniciativa que invita a niños y niñas de hasta 15 años a imaginar el auto del futuro y plasmarlo en un dibujo.
Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car
Haimovich Toyota lanzó la 14° edición del concurso de dibujo Toyota Dream Car con una jornada educativa y artística.
El evento se llevó a cabo en la concesionaria Haimovich Toyota de Paraná y contó con la participación de estudiantes de una escuela local, quienes realizaron primero una visita guiada para conocer las prácticas sustentables de la empresa: gestión de residuos, uso eficiente de energía y agua, y tecnologías de movilidad sustentable.
Concurso Haimovich Toyota
Luego llegó el momento de compartir con los integrantes de la escuela los lineamientos sobre el concurso Toyota Dream Car Art Contest y se hizo entrega de un reconocimiento a Paula Vera Alvarado, de 14 años, ganadora de la edición anterior con su dibujo titulado “Pequeños sueños, el futuro en nuestras manos”, quien compartió su experiencia con los alumnos y motivo a los mismos para que puedan participar en la nueva edición.
Además durante el evento quedó inaugurada una galería de arte con los dibujos de los 5 ganadores históricos que participaron por Haimovich en las 13° ediciones ya finalizadas.
“El Toyota Dream Car es mucho más que un concurso. Es una invitación a soñar, a pensar un mundo mejor, más inclusivo, más limpio, y con movilidad al servicio de las personas”, destacaron desde la empresa.
Sobre el concurso Toyota Dream Car es una competencia global que busca estimular la creatividad infantil y promover ideas para un futuro más sustentable. Participan miles de niños y niñas de todo el mundo, y algunos dibujos han sido reconocidos incluso por su innovación en temas como energías limpias, reciclaje o movilidad inclusiva.
Ficha técnica del concurso Toyota Dream Car
Nombre del concurso: Toyota Dream Car Art Contest
Edición: 14°
Organiza: Toyota Motor Corporation
Participantes: Niños y niñas de hasta 15 años, en tres categorías:
Categoría 1: hasta 7 años
Categoría 2: 8 a 11 años
Categoría 3: 12 a 15 años
Objetivo: Invitar a los niños de todo el mundo a imaginar el auto del futuro y expresarlo
a través del dibujo.
Temática: Sueños, futuro de la movilidad, tecnología, sustentabilidad, inclusión,
accesibilidad.
Etapas del concurso:
1. Etapa nacional: selección de los dibujos destacados en cada país.
2. Etapa mundial: entre los ganadores nacionales, se eligen los finalistas globales,
quienes participan en Japón de la ceremonia final.
Premios: Reconocimientos locales y posibilidad de participar en la final internacional.
Fecha de cierre de inscripción: hasta el 10/02/2026
Bases y condiciones: https://haimovichtoyota.com.ar/conozcanos/dreamcar