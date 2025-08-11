Haimovich Toyota lanzó el concurso de dibujo Toyota Dream Car.

Haimovich Toyota lanzó la 14° edición del concurso de dibujo Toyota Dream Car con una jornada educativa y artística.

Con una emotiva jornada que combinó arte, sustentabilidad y comunidad, Haimovich Toyota presentó la 14° edición del concurso internacional Toyota Dream Car, una iniciativa que invita a niños y niñas de hasta 15 años a imaginar el auto del futuro y plasmarlo en un dibujo.

El evento se llevó a cabo en la concesionaria Haimovich Toyota de Paraná y contó con la participación de estudiantes de una escuela local, quienes realizaron primero una visita guiada para conocer las prácticas sustentables de la empresa: gestión de residuos, uso eficiente de energía y agua, y tecnologías de movilidad sustentable.

Cómo arrancó la semana el dólar oficial y el blue

La Municipalidad de Paraná lanzó una nueva edición de la Feria del Libro

Concurso Haimovich Toyota

Luego llegó el momento de compartir con los integrantes de la escuela los lineamientos sobre el concurso Toyota Dream Car Art Contest y se hizo entrega de un reconocimiento a Paula Vera Alvarado, de 14 años, ganadora de la edición anterior con su dibujo titulado “Pequeños sueños, el futuro en nuestras manos”, quien compartió su experiencia con los alumnos y motivo a los mismos para que puedan participar en la nueva edición.

Además durante el evento quedó inaugurada una galería de arte con los dibujos de los 5 ganadores históricos que participaron por Haimovich en las 13° ediciones ya finalizadas.

“El Toyota Dream Car es mucho más que un concurso. Es una invitación a soñar, a pensar un mundo mejor, más inclusivo, más limpio, y con movilidad al servicio de las personas”, destacaron desde la empresa.

Sobre el concurso Toyota Dream Car es una competencia global que busca estimular la creatividad infantil y promover ideas para un futuro más sustentable. Participan miles de niños y niñas de todo el mundo, y algunos dibujos han sido reconocidos incluso por su innovación en temas como energías limpias, reciclaje o movilidad inclusiva.

Ficha técnica del concurso Toyota Dream Car

Nombre del concurso: Toyota Dream Car Art Contest

Edición: 14°

Organiza: Toyota Motor Corporation

Participantes: Niños y niñas de hasta 15 años, en tres categorías:

Categoría 1: hasta 7 años

Categoría 2: 8 a 11 años

Categoría 3: 12 a 15 años

Objetivo: Invitar a los niños de todo el mundo a imaginar el auto del futuro y expresarlo

a través del dibujo.

Temática: Sueños, futuro de la movilidad, tecnología, sustentabilidad, inclusión,

accesibilidad.

Etapas del concurso:

1. Etapa nacional: selección de los dibujos destacados en cada país.

2. Etapa mundial: entre los ganadores nacionales, se eligen los finalistas globales,

quienes participan en Japón de la ceremonia final.

Premios: Reconocimientos locales y posibilidad de participar en la final internacional.

Fecha de cierre de inscripción: hasta el 10/02/2026

Bases y condiciones: https://haimovichtoyota.com.ar/conozcanos/dreamcar