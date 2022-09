"En Entre Ríos nos conocemos todos. Se habla desde un desconocimiento del funcionamiento de la provincia", señaló Gustavo Bordet sobre los dichos del ministro de Ambiente. Juan Cabandie, sobre cierta connivencia de la Justicia y funcionarios del Estado con sectores empresario. "Desde Buenos es fácil hablar y generar opinión. Acá, en el terreno, trabajamos fuertemente para mitigar los daños. Fue infructuoso poder articular acciones -porque en las emergencias hay que poner lo mejor de nosotros para llevar adelante las soluciones al problema que nos están aquejando- y eso no lo vimos demostrado desde el Ministerio de Ambiente, desde donde se insiste en en cuestiones que no hacen al fondo de las acciones que tenemos que llevar adelante. Me importa muy poco polemizar con funcionarios nacionales que ha demostrado su ineptitud para sofocar incendios no solo en Entre Ríos sino también en otros lugares de la República Argentina".