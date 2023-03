Gustavo Bordet recibió a intendentes de ciudades gravitantes

LEER MÁS: Enrique Cresto y Martín Piaggio pidieron internas para el PJ

Oliva, por su parte, no tiene aspiraciones provinciales pero protagoniza un debate político constitucional que tiene en ascuas a la dirigencia provincial de las dos fuerzas mayoritarias. El uruguayense, en principio, no tendría reelección porque fue viceintedente de La Histórica en el período anterior y la Constitución provincial no le permite otro mandato. Sin embargo, esta cláusula constitucional está en discusión judicial. Si bien el caso de Oliva es paradigmático, fue un colega suyo que está en la misma situación, el intendente de San Justo, Fernando Viganoni, quien pidió en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Concepción del Uruguay una aclaración de ese límite de la Carta Magna.

Más allá del contexto político de los encuentros, se conoció oficialmente el repaso de obras y gestiones que ambos alcaldes mantuvieron con el jefe de Estado provincial.

Obras en Concordia

Tras el encuentro que se desarrolló este lunes en Casa de Gobierno, Cresto valoró el diálogo como "muy positivo”, y precisó que entre los temas abordados, analizaron los números de Indec, “donde Concordia hoy está teniendo un récord de empleo con una tasa de desempleo, una de las más baja de la provincia y del país”, indicó.

“Eso es consecuencia, no solamente del crecimiento en lo que es nivel industrial de empleo de la Argentina, de la actividad privada, de la construcción, sino también de la gran cantidad de obras públicas con fondos internacionales, nacionales, provinciales y municipales”, sostuvo.

El presidente municipal de Concordia informó que hablaron de la marcha de la obra del aeropuerto binacional, de la adjudicación de la planta de tratamiento de efluentes cloacales, de la Costanera Nebel, de la planta de agua, de las diferentes obras de acceso a la ciudad y de “todas las obras públicas que motorizan el empleo de forma permanente”.

“Hay más de 2.000 empleos en forma directa y como 4.000 de forma indirecta”, destacó Cresto en relación a los empleos generados a raíz de la obra pública.

Cresto también valoró las gestiones del gobernador Bordet en Estados Unidos para el ingreso de cítricos dulces en el mercado de ese país, tema que está en la agenda de la reunión que mantendrán el presidente Alberto Fernández con su par norteamericano Joe Biden. “Para la región nuestra de Concordia y Federación es neurálgico, fundamental que esta lucha pueda dar la apertura”, concluyó.

Obras para Concepción

"Es un gusto conversar con el gobernador", expresó Oliva tras el encuentro y agradeció "la oportunidad de recibirme en representación de todos los vecinos de La Histórica".

Bordet Oliva.jpg

Precisó que en la oportunidad dialogaron sobre “diferentes obras, como la etapa final del Centro Cultural; la escuela Técnica Nº 3, que está próxima a inaugurarse; algunas obras de infraestructura y eventos culturales que tenemos pendientes".

También mencionó la obra de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que financia el Banco interamericano de Desarrollo (BID) y que forma parte del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades Ribereñas del Río Uruguay, a través del cual ya se está ejecutando la Planta de Tratamiento de Gualeguaychú, y se proyectan también las de Concordia, Colón y San José. El objetivo de esta obra no es solo la construcción de una planta de tratamiento de efluentes cloacales, sino también la remodelación del sistema cloacal.

"Dialogamos de esos temas en general y de cómo encararlos durante esta etapa y hasta el 10 de diciembre", apuntó el intendente al respecto.

Por último, destacó: “El gobernador ha atendido y escuchado siempre todo lo que hemos solicitado a lo largo de este tiempo y nos resta esta última etapa, que hemos quedado en seguir trabajando. Nosotros queremos cumplir con nuestros vecinos y el gobernador nos da la oportunidad de que así sea".